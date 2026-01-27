< sekcia Regióny
Prievidza spustila službu mobilného rozhlasu
Obyvatelia môžu z mobilného rozhlasu dostávať napríklad upozornenia na krízové udalosti, novinky a dôležité oznamy z mesta, pozvánky na kultúrne a športové podujatia.
Autor TASR
Prievidza 27. januára (TASR) - Mesto Prievidza spustilo službu mobilného rozhlasu - Munipolis. Obyvateľom tak doručí novinky, upozornenia, oznamy a ďalšie informácie cez notifikáciu v aplikácii, e-mailom alebo SMS. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.
„Klasický mestský rozhlas v mnohých mestách a obciach dnes už naráža na svoje limity. Nie je výnimkou, že technicky starne, postupne vykazuje opotrebovanie a jeho informácie často nedokážu zasiahnuť všetkých obyvateľov tak, ako by to bolo potrebné,“ spomenula Beňadiková.
V dobe elektronizácie a rýchlej komunikácie preto Prievidza podľa nej prichádza s efektívnejšou alternatívou - digitálnym riešením, ktoré informácie nielen zverejní, ale najmä ich doručí konkrétnym ľuďom v správnom čase.
„Munipolis je moderný mobilný rozhlas. Obyvateľom umožní byť v obraze aj vtedy, keď nie sú doma, sú v práci alebo na dovolenke. Najväčšou výhodou je rýchlosť doručenia a možnosť cieliť informácie presne podľa lokality alebo záujmu. Samozrejme, v prevádzke aj naďalej ostáva tradičný mestský rozhlas,“ doplnil viceprimátor Michal Dobiaš.
Obyvatelia môžu z mobilného rozhlasu dostávať napríklad upozornenia na krízové udalosti, novinky a dôležité oznamy z mesta, pozvánky na kultúrne a športové podujatia. Budú mať i možnosť zapojiť sa do online ankiet a vyjadriť svoj názor, k dispozícii budú mať i mobilnú aplikáciu samosprávy.
Registrácia i celý systém je bezplatný, odkaz nájdu obyvatelia na webe mesta. Aplikácia umožňuje vytvoriť si i nerezidentský účet, využiť ho môžu záujemcovia ako pomoc pre blízkych, ktorí nemajú prístup na internet.
„Klasický mestský rozhlas v mnohých mestách a obciach dnes už naráža na svoje limity. Nie je výnimkou, že technicky starne, postupne vykazuje opotrebovanie a jeho informácie často nedokážu zasiahnuť všetkých obyvateľov tak, ako by to bolo potrebné,“ spomenula Beňadiková.
V dobe elektronizácie a rýchlej komunikácie preto Prievidza podľa nej prichádza s efektívnejšou alternatívou - digitálnym riešením, ktoré informácie nielen zverejní, ale najmä ich doručí konkrétnym ľuďom v správnom čase.
„Munipolis je moderný mobilný rozhlas. Obyvateľom umožní byť v obraze aj vtedy, keď nie sú doma, sú v práci alebo na dovolenke. Najväčšou výhodou je rýchlosť doručenia a možnosť cieliť informácie presne podľa lokality alebo záujmu. Samozrejme, v prevádzke aj naďalej ostáva tradičný mestský rozhlas,“ doplnil viceprimátor Michal Dobiaš.
Obyvatelia môžu z mobilného rozhlasu dostávať napríklad upozornenia na krízové udalosti, novinky a dôležité oznamy z mesta, pozvánky na kultúrne a športové podujatia. Budú mať i možnosť zapojiť sa do online ankiet a vyjadriť svoj názor, k dispozícii budú mať i mobilnú aplikáciu samosprávy.
Registrácia i celý systém je bezplatný, odkaz nájdu obyvatelia na webe mesta. Aplikácia umožňuje vytvoriť si i nerezidentský účet, využiť ho môžu záujemcovia ako pomoc pre blízkych, ktorí nemajú prístup na internet.