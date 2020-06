Prievidzskí študenti budú pomáhať osamelým seniorom

Prievidza 16. júna (TASR) – Fórum pre pomoc starším so sídlom v Prievidzi zapojí do svojich aktivít mladých študentov. Tí budú pomáhať najmä osamelým seniorom, s ktorými absolvujú aj spoločné podujatia. Projekt občianskeho združenia podporilo financiami aj mesto Prievidza v rámci participatívneho rozpočtu sumou 5000 eur. Informoval o tom hovorca mesta Michal Ďureje.



"Chceme predovšetkým vytvoriť podmienky na dôstojné prežívanie jesene života. Pre nás je prvoradá ochrana voči zlému zaobchádzaniu, ale aj vzdelávanie a prevencia. V tomto smere chceme aktívne zapojiť mladých študentov do našich aktivít, ktorí tak budú pomáhať a chrániť starších," načrtla prezidentka Fóra pre pomoc starším Ľubica Gálisová.



Cieľom projektu je spájať spoločné akcie mladších a starších s cieľom vzájomného poznávania sa, pochopenia i obohacovania svojimi skúsenosťami. Hlavným mottom je, aby mladí ľudia poznali problémy starších a zapojili sa ako dobrovoľníci do pomoci a ochrany starších osamelých seniorov.



Zámer občianskeho združenia počíta aj so zvyšovaním právneho vedomia starších. "Je potrebné, aby sa seniori vedeli brániť rôznym nekalým praktikám páchaniu násilia a udržali si čo najdlhšie duševné zdravie," priblížila Gálisová.



K tomu má podľa nej dopomôcť hlavne odborný seminár pre opatrovateľov a rodinných príslušníkov, ktorý bude zameraný na spôsoby, ako zaobchádzať so staršími a pomáhať im prekonávať problémy starnutia a odkázanosti. "Najpodstatnejšie je zabezpečiť spoločné stretnutia na školách s cieľom zvyšovania povedomia o pozitívnom prínose starších pre rodinu i spoločnosť," uzavrela.