Súkromná firma nebude kupovať časti pozemkov pod stanicou v Prievidzi

Prievidza 16. septembra (TASR) – Vlastník prievidzského dopravcu stiahol svoju žiadosť o kúpu časti pozemkov pod autobusovou stanicou v Prievidzi. Potvrdil to člen predstavenstva Advance Investments Jaroslav Štrba.



„Spoločnosť sa rozhodla odstúpiť od návrhu žiadosti o kúpu pozemku, pretože nie je v jej záujme vyživovať túto klamlivú mediálnu kampaň," uviedol Štrba.



Zámer spoločnosti, ktorá vlastní SAD Prievidza, v podobe odpredaja časti pozemkov pod autobusovou stanicou v Prievidzi, a to podľa osobitného zreteľa za cenu 20 eur za štvorcový meter, schválili prievidzskí mestskí poslanci na svojom rokovaní koncom augusta. Spoločnosť mala v pláne rekonštrukciu časti autobusovej stanice z fondov Európskej únie a o tie môže podľa miestnej samosprávy žiadať len vlastník alebo prevádzkovateľ.



Proti zámeru sa postavila časť poslancov klubu demokratickej opozície. Tí iniciovali i petíciu. Argumentovali tým, že ide o strategický majetok mesta, o ktorého kontrolu by v prípade odpredaja mesto prišlo. Do budúcna, v prípade zmeny dopravcu, by podľa nich mohol byť problém i s prejazdom cez pozemky. K petícii sa neskôr pridala i časť bojnických mestských poslancov, ako i zástupcovia Únie súkromných autobusových dopravcov.



Prievidzská radnica reagovala, že išlo zatiaľ len o zámer predaja, navyše mala podmienku zachovať funkciu stanice i prístupových ciest. O podmienkach predaja a cene sa malo ešte rokovať. Poslanci sa takisto zhodli na požiadavke, aby boli do prerokovania prípadného prevodu preverené možnosti ochrany účelu využívania pozemkov cez územný plán mesta.