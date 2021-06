Pobočky prievidzskej knižnice chcú zlúčiť, nová má sídliť v kine

Prievidza 30. júna (TASR) - Trojicu pobočiek Mestskej knižnice Mikuláša Mišíka v Prievidzi plánuje kultúrne a spoločenské stredisko (KaSS) zlúčiť, novým sídlom sa má stať kino Baník na sídlisku Píly. Počíta s tým vízia centralizácie knižnice, ktorá rieši i zriadenie Galérie Imricha Vysočana v Meštianskom dome na Námestí slobody.



Mestská knižnica by mala po novom sídliť vo foyeri kina, ktorý zostal nevyužitý po odchode Artpointu. Rovnako voľné priestory sú i na vrchnom poschodí Meštianskeho domu, ktorý samospráva pred časom zrekonštruovala. "Chceme pokračovať v organizovaní alternatívnej kultúry po Artpointe, zároveň sme už dlhšie uvažovali nad zriadením galérie a zároveň k tomu bola i centralizácia knižnice. Tieto tri hlavné myšlienky sme teraz spojili do jednej," načrtla riaditeľka KaSS Dana Horná.



So začatím realizácie centralizácie mestskej knižnice podľa nej počíta KaSS na začiatku roka 2022, predchádzať tomu bude príprava, keďže zámerom inštitúcie je vybudovať veľkú a modernú knižnicu. "Musíme tak najskôr upraviť priestor, opraviť, zrekonštruovať niektoré časti kina Baník a potom tam premiestniť tri pobočky knižnice zo sídlisk," doplnila.



KaSS plánuje využívať i kinosálu, ktorá je podľa Hornej ideálna na koncerty, keďže má dobrú akustiku a oproti sále v kultúrnom dome na ulici F. Madvu má i väčší počet miest.



Galéria Imricha Vysočana má byť podľa zámeru mesta stálou expozíciou diel prievidzských výtvarníkov, ktorú doplnia i ďalšie príležitostné výstavy. Priestor chce radnica využívať i pre múzeum. KaSS tam plánuje organizovať podujatia nekomerčnej kultúry. Výstavy, ako i podujatia má zastrešovať občianske združenie Cult Creative.



Priestory musí KaSS ešte vybaviť. "Máme predstavu, že by sme mohli galériu otvoriť snáď do polroka, prípadne na jar 2022. Na jeseň sa budeme uchádzať o mimorozpočtové a mestské zdroje na vybavenie galérie a dobudovanie knižnice," dodala Horná.