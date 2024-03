V Prievidzi majú k dispozícii novú techniku na kosenie

Prievidza 25. marca (TASR) - Technické služby mesta Prievidza (TSMPD) majú k dispozícii novú techniku na kosenie. S údržbou verejných priestranstiev chcú začať v polovici apríla, kosenie môže spomaliť počasie. Informovala o tom hovorkyňa mesta Zuzana Krajčiová.



"Kosenie verejnej zelene bude vďaka novej technike v tomto roku efektívnejšie. Technické služby rozšírili strojný vozový park o štyri kusy traktorových kosačiek v hodnote 48.000 eur bez dane z pridanej hodnoty," uviedla vedúca úseku verejnej zelene TSMPD Silvia Masariková.



Mestská spoločnosť podľa nej plánuje neskôr zabezpečiť i nákup nového drviča-štiepkovača, aby čo najviac zefektívnila zber opilovaných konárov, respektíve kríkových porastov v meste.



Pracovníci mestskej firmy budú mať túto sezónu k dispozícii 22 kosačiek. Ide o päť kĺbových kosačiek na kosenie malých záhrad pred domami a malých priestorov, osem pákových riderov na mulčovanie, sedem traktorových kosačiek spolu so žacím príslušenstvom, ako i dva záhradné traktory spolu so zberom do koša na kosenie reprezentačnej zelene v parkoch. Vozový park dopĺňajú tri valníky do 3,5 tony, ktoré sú nevyhnutné pri kosení trávnikov do zberných košov pri odvážaní nakosenej trávy.



S kosením verejných priestranstiev plánujú začať TSMPD od 15. apríla, v závislosti od klimatických podmienok budú harmonogram priebežne upravovať. "S kosením mestských trávnatých pozemkov začnú technické služby rozdelením do dvoch skupín, pričom prvá skupina začne s kosením na sídlisku Píly a druhá skupina súbežne na sídlisku Zapotôčky, aby bolo možné pokosiť čo najviac plôch hneď na začiatku kosenia," priblížila ďalej Krajčiová. Kosenie budú pracovníci zabezpečovať formou mulčovania. Po ukončení jednotlivých úsekov budú následne aj dokášať zeleň pomocou krovinorezov.



"S kosením reprezentačnej zelene začneme už od 2. apríla. Aktuálne realizujeme aj výsadbu trvalkových záhonov, kvetinovej výsadby a tohtoročnou novinkou bude aj doplnenie strojovej výsadby ľalií do viacerých častí mesta," doplnila Masariková.