< sekcia Regióny
Technické služby mesta Prievidza pokračujú v starostlivosti o zeleň
Okrem toho pracovníci zabezpečujú opiľovanie stromov a konárov v blízkosti dopravného značenia, aby zachovali dobrú viditeľnosť pre vodičov.
Autor TASR
Prievidza 18. februára (TASR) - Technické služby mesta Prievidza (TSMPD) pokračujú so starostlivosťou o zeleň i v zimnom období. Pracovníci na území celej Prievidze zabezpečujú frézovanie kmeňov stromov po predchádzajúcom výrube, venujú sa i opiľovaniu konárov. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.
„Frézovanie kmeňov po výruboch stromov je odborným zásahom, pri ktorom sa zvyšky kmeňov odstraňujú pod úroveň terénu,“ vysvetlila Beňadiková. Tento proces je podľa nej dôležitý nielen z estetického hľadiska, ale predovšetkým z dôvodu bezpečnosti chodcov a plynulej údržby verejných priestranstiev.
„Odstránením zvyškov drevín sa zároveň vytvára priestor pre ďalšie úpravy plôch, či už ide o zatrávnenie, náhradnú výsadbu alebo iné revitalizačné zásahy. Frézovanie realizujú pracovníci postupne vo viacerých lokalitách mesta,“ ozrejmila vedúca záhradníckych služieb mestskej spoločnosti Silvia Masariková.
Okrem toho pracovníci zabezpečujú opiľovanie stromov a konárov v blízkosti dopravného značenia, aby zachovali dobrú viditeľnosť pre vodičov. Zeleň opiľujú aj v okolí kontajnerových stojísk, realizujú i zásahy na základe podnetov od obyvateľov mesta.
„Na úseku verejného osvetlenia TSMPD pokračujú v demontáži vianočnej výzdoby, zároveň realizujú aj technické opravy a údržbu osvetlenia na jednotlivých strediskách a prevádzkach TSMPD. Súčasťou aktuálnych prác je aj oprava strojovne v športovej hale, ktorá je dôležitá pre bezproblémovú prevádzku objektu,“ priblížila Beňadiková.
Mestská spoločnosť podľa nej aj naďalej zabezpečuje zimnú údržbu miestnych komunikácií, ktorá zahŕňa najmä posyp a udržiavanie zjazdnosti ciest a chodníkov v závislosti od aktuálnych poveternostných podmienok. „V prípade priaznivého počasia vykonáva aj lokálne opravy poškodených úsekov, ktorých cieľom je operatívne zvýšiť bezpečnosť a komfort pre vodičov aj chodcov,“ dodala.
„Frézovanie kmeňov po výruboch stromov je odborným zásahom, pri ktorom sa zvyšky kmeňov odstraňujú pod úroveň terénu,“ vysvetlila Beňadiková. Tento proces je podľa nej dôležitý nielen z estetického hľadiska, ale predovšetkým z dôvodu bezpečnosti chodcov a plynulej údržby verejných priestranstiev.
„Odstránením zvyškov drevín sa zároveň vytvára priestor pre ďalšie úpravy plôch, či už ide o zatrávnenie, náhradnú výsadbu alebo iné revitalizačné zásahy. Frézovanie realizujú pracovníci postupne vo viacerých lokalitách mesta,“ ozrejmila vedúca záhradníckych služieb mestskej spoločnosti Silvia Masariková.
Okrem toho pracovníci zabezpečujú opiľovanie stromov a konárov v blízkosti dopravného značenia, aby zachovali dobrú viditeľnosť pre vodičov. Zeleň opiľujú aj v okolí kontajnerových stojísk, realizujú i zásahy na základe podnetov od obyvateľov mesta.
„Na úseku verejného osvetlenia TSMPD pokračujú v demontáži vianočnej výzdoby, zároveň realizujú aj technické opravy a údržbu osvetlenia na jednotlivých strediskách a prevádzkach TSMPD. Súčasťou aktuálnych prác je aj oprava strojovne v športovej hale, ktorá je dôležitá pre bezproblémovú prevádzku objektu,“ priblížila Beňadiková.
Mestská spoločnosť podľa nej aj naďalej zabezpečuje zimnú údržbu miestnych komunikácií, ktorá zahŕňa najmä posyp a udržiavanie zjazdnosti ciest a chodníkov v závislosti od aktuálnych poveternostných podmienok. „V prípade priaznivého počasia vykonáva aj lokálne opravy poškodených úsekov, ktorých cieľom je operatívne zvýšiť bezpečnosť a komfort pre vodičov aj chodcov,“ dodala.