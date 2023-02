Prievidza uhradí časť straty svojej firmy SMMP

Prievidza 28. februára (TASR) - Mesto Prievidza uhradí časť straty svojej mestskej spoločnosti Správa majetku mesta Prievidza (SMMP). Sumou 160.000 eur pokryje firma platby istiny, úrokov a poplatkov k úveru na výstavbu bytového domu na Ciglianskej ceste. Schválili to mestskí poslanci na svojom rokovaní v pondelok (27. 2.).



Financie využije firma na pokrytie výdavkov k úveru za prvú časť tohto roka. Sumu už vyčlenila samospráva vo svojom rozpočte na tento rok v rámci programu bývania.



Vyčlenenie financií pre SMMP v súvislosti s úverom na výstavbu bytového domu schvaľuje mestské zastupiteľstvo pravidelne, v uplynulom období to bolo i formou zvýšenia základného imania. Úver by mala SMMP splatiť v roku 2027.