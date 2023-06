Prievidza umožňuje výchovu asistenčných psov v priestoroch úradu

Prievidza 22. júna (TASR) - Mesto Prievidza umožňuje výchovu šteniat - budúcich vodiacich, asistenčných a terapeutických psov priamo v priestoroch mestského úradu. Tretím psom, ktorého vycvičili v priestoroch magistrátu, je labradorský retríver Atrey. Súčasťou kolektívu bol do júna tohto roka. Informovala o tom hovorkyňa mesta Zuzana Krajčiová.



Výchovu šteniat umožňuje mesto už od roku 2020. "Výchova sa uskutočňuje v období od dvoch mesiacov do jedného roka veku psa a je to najdôležitejšie obdobie pre jeho socializáciu, výchovu a základný výcvik," ozrejmila Krajčiová. Preto sa podľa nej kladie dôraz na to, aby pes v tomto čase mohol byť v stálom kontakte so svojím vychovávateľom, a teda aj na pracovisku, pretože takto bude fungovať aj so svojím pánom/klientom.



Atrey bol súčasťou kolektívu magistrátu od septembra 2022, tentoraz v rámci spolupráce s občianskym združením Psi na život. Pes je zverený vychovávateľovi na základe dobrovoľníckej zmluvy. Kancelária je vždy označená viditeľným oznamom, aby obyvatelia boli oboznámení s tým, že v kancelárii je pes a za akým účelom. "Pes je cvičený, aby zostával v zadnej časti kancelárie. V žiadnom prípade nevybieha a nevíta návštevníkov kancelárie," popísala Beata Drozdová z referátu životného prostredia, ktorá psa trénovala.



Uplynulý týždeň sa Atrey vrátil občianskemu združeniu, absolvoval povahové skúšky a zdravotnú previerku. "Výsledky sú výborné a je zaradený do ďalšieho špeciálneho výcviku na vodiaceho alebo asistenčného psa. Tréning, ktorý absolvuje v Bratislave, je špeciálny pre každého klienta. Trvá približne šesť až osem mesiacov. Po ukončení výcviku psa odovzdajú klientovi a začína jeho práca - pomáhať prekonávať bariéry," dodala Krajčiová.