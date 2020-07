Prievidza upozorňuje na podvodnú SMS o karanténe pre nový koronavírus

Prievidza 1. júla (TASR) - Samospráva Prievidze upozorňuje verejnosť na podvodnú SMS správu, ktorá sa šíri medzi obyvateľmi a vydáva za oficiálnu správu mesta. Hovorí o potrebe dodržania domácej karantény v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu pre zákazníkov predajní zmrzliny. Informovala o tom webová stránka mesta.



"Mesto Prievidza ani Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Prievidza so sídlom v Bojniciach v súvislosti s epidemiologickou situáciou neadresovali 1. júla obyvateľom žiadnu textovú správu. Samospráva ani RÚVZ nevydali správu o potrebe zostať v domácej karanténe pre zákazníkov dvoch prevádzok predajní zmrzliny," uviedla samospráva.



RÚVZ zároveň potvrdil, že v súvislosti s epidemiologickou situáciou bolo nariadené zatvorenie dvoch prevádzok predajní zmrzliny v Prievidzi, a to pri budove Gymnázia Vavrinca Benedikta Nedožerského a pri budove vysokej školy - detašovaného pracoviska Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity.



"Aktuálne informácie o opatreniach prijatých v súvislosti so šírením nového koronavírusu nájdu obyvatelia na internetovej stránke www.korona.gov.sk a na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR www.uvzsr.sk," dodala radnica.