Prievidza uzatvorila lávku pre peších ponad železnicu

Prievidza 4. júla (TASR) - Mesto Prievidza od piatka úplne uzatvorilo lávku pre peších ponad železničnú trať. Dôvodom uzávery je jej rekonštrukcia, práce vybraná firma zrealizuje približne do polovice októbra. Radnica o tom informovala na sociálnej sieti.



„Práce budú zahŕňať sanáciu poškodenej mostovky, opravu oceľovej konštrukcie a obnovu existujúcich náterov,“ pripomenula samospráva.



S rekonštrukciou začne firma 7. júla, ukončiť by ich mala 19. októbra. Dodávateľom rekonštrukcie bude spoločnosť M - Silnice SK, mesto jej zaplatí 331.356,63 eura.



Samospráva v tejto súvislosti prosí chodcov, aby rešpektovali obmedzenia a využívali obchádzkové trasy.



Lávka prepája sídlisko Zapotôčky so sídliskom Žabník, Starým Mestom a predovšetkým s autobusovou a železničnou stanicou. Nachádza sa v ochrannom pásme železničnej trate Veľké Bielice - Nitrianske Pravno.



K rekonštrukcii lávky pristúpilo mesto pre jej zlý stavebno-technický stav. V zlom stave sú hlavne jej oceľové konštrukcie, na ktorých mesto pozorovalo korózie. Rozdrobený je aj povrch mostovky.