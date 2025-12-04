Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 4. december 2025Meniny má Barbora a Barbara
< sekcia Regióny

Nové stromy pre psíčkarov: Prievidza začala obnovu obľúbeného sadu

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

V priestore psieho cvičiska najnovšie pribudli tri okrasné čerešne, dve lipy a tri topole.

Autor TASR
Prievidza 4. decembra (TASR) - Samospráva Prievidze zabezpečuje postupnú obnovu Čerešňového sadu. Technické služby mesta Prievidza (TSMPD) tam v rámci revitalizácie psieho cvičiska vysadili osem nových stromov. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.

Obnovou a doplnením výsadby v lokalite samospráva sleduje zlepšenie ekologickej funkcie i estetického vzhľadu sadu. V priestore psieho cvičiska najnovšie pribudli tri okrasné čerešne, dve lipy a tri topole. „Výber druhov TSMPD zvolili tak, aby rešpektoval charakter územia a zároveň priniesol pestrosť a stabilitu vegetácie. Chceme, aby sa Čerešňový sad stal ešte príjemnejším miestom na oddych,“ uviedla vedúca strediska záhradníckych služieb TSMPD Silvia Masariková.

Nové stromy podľa nej časom poskytnú psom i ich majiteľom viac prirodzeného tieňa počas teplých mesiacov, podporia celkovú obnovu a zlepšia mikroklímu lokality.

Mesto do budúcna pripravuje i celkovú revitalizáciu sadu. Prírodnú plochu v blízkosti ulice Nad terasami plánuje doplniť mlatovými chodníkmi, mobiliárom, zeleňou, vtáčou zónou či novým schodiskom. Súčasťou zámeru je i výsadba aleje z čerešní. Financie na projekt v hodnote takmer 400.000 eur žiada radnica z Fondu na podporu cestovného ruchu.
.

Neprehliadnite

Prezident zablahoželal veteránovi Tvarožkovi k 100. narodeninám

UHRÍK: Infringement EK kvôli novele ústavy sa zbytočne dramatizuje

Mimoriadna schôdza k odvolávaniu J. Ráža nebude

Rokovania USA a Ukrajiny sa skončili, Rubio ich označil za produktívne