V Materskej škole v Prievidzi vybudovali úžitkovú záhradu

Prievidza 26. decembra (TASR) - Deti z Materskej školy (MŠ) na Ulici A. Mišúta v Prievidzi si pestujú vlastnú zeleninu či bylinky. Umožnila im to úžitková záhrada, ktorú vybudovali v areáli škôlky v rámci projektu, pribudol tam i hmyzí hotel a iglu z vŕbového prútia. Informovala o tom referentka kancelárie primátorky mesta Michaela Beňadiková.



"Cieľom projektu bolo so širšou komunitou rozvíjať deti v oblasti rôznorodosti prírody v školskej úžitkovej záhrade s postupným oboznamovaním sa, pozorovaním v jednotlivých ročných obdobiach, ako sa plodina získava, ako sa treba o ňu starať a aký je z nej úžitok hlavne v stravovaní," priblížila Beňadiková.



Úžitkovú záhradu tvoria štyri vyvýšené záhony, a to pre každú triedu. Učiteľky s deťmi naplnili záhony zakúpenou zeminou a zasadili tam rajčiny, papriky, uhorky a niekoľko byliniek, ktorých rast pozorovali. "Neskôr deti pozorovali vypestované plodiny, ktoré školská jedáleň zaradila do jedálneho lístka. Išlo napríklad o uhorky, rajčiny, papriku či cibuľu. Boli súčasťou chlebíkov na raňajky alebo olovrant," doplnila Beňadiková.



Vzhľadom na to, že školský vzdelávací program je zameraný na zdravý životný štýl, ktorého súčasťou je aj environmentálna výchova, v MŠ Mišúta podľa nej uplatnili kľúč sezónnosti prostredníctvom prirodzeného dopestovania rastlín a plodín na slnku v školskej záhrade, s čím naďalej budú pokračovať od jari 2023.



V areáli pribudol i hotel pre hmyz, ktorý je zložený z rôznych trubiek a otvorov, ako i iglu z prírodného vŕbového prútia. Okrem dekoratívneho a zábavného účelu majú vŕbové stavby chrániť deti pred slnečnými lúčmi, zmierňujú silu vetra a hluk, zachytávajú prach a poskytujú miesto na relax.



"Za veľký prínos považujeme, že náš projekt nie je len krátkodobou záležitosťou, ale sa bude v rámci environmentálnej výchovy každoročne opakovať. Ide nám o systematizáciu prírodovedných skúseností detí, ich spájanie do zmysluplných vysvetlení a postupné obohacovanie sa novými skúsenosťami," skonštatovala riaditeľka MŠ Silvia Bošnovičová.



Na projekt získala MŠ grant Zelené oči vo výške takmer 2000 eur od Trenčianskeho samosprávneho kraja.