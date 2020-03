V Prievidzi vznikol prvý rúškomat. O ochranné pomôcky je záujem

Prievidza 30. marca (TASR) - Obyvatelia Prievidze si môžu rúška na zamedzenie šíreniu nákazy novým koronavírusom po novom zakúpiť i v automate. "Rúškomat" v mestskej časti Necpaly pri mäsiarstve vznikol z iniciatívy miestneho podnikateľa a dobrovoľníčok, okrem ochranných pomôcok si v ňom bude možné zakúpiť i dezinfekciu. Automat sprístupnili cez víkend a už ho museli niekoľkokrát dopĺňať.







Miestne dobrovoľníčky pred časom prišli s iniciatívou Uši rúško susedovi, s nápadom zriadiť "rúškomat" prišla jedna z nich, Viera Ďurčeková. "Považujem to za veľmi šťastné riešenie, pretože ľudia majú možnosť si zakúpiť rúško nonstop. Automat dopĺňame, je dva dni v prevádzke a záujem je veľký. Snažíme sa ho dopĺňať čo najskôr, aby sme pokryli potrebu," povedala pre TASR ďalšia z dobrovoľníčok Kvetoslava Ďurčová.



Rúška šijú podľa nej dobrovoľníčky, či už z vlastných alebo získaných materiálov. "Aj výťažok z predaja pôjde im," doplnila.



Veľký záujem o rúška potvrdil i syn miestneho podnikateľa Juraj Borko. "V nedeľu (29. 3.) sme dopĺňali automat dvakrát, raz dopoludnia, raz poobede, v počte približne 100 kusov a do hodiny sa tieto rúška vypredali," priblížil.



Dobrovoľníci sa podľa Borka snažia zatiaľ zvýšiť kapacity rúšok, do automatu ich dopĺňajú denne približne 100. "Objednali sme i dezinfekčné gély, ktoré by mali prísť počas týždňa. Taktiež ponúkame alpu a snažíme sa hľadať niečo nové, o čo je dopyt v tejto situácii," dodal.



Dobrovoľníci chcú v Prievidzi zriadiť i ďalšie automaty na rúška, zároveň by podľa svojich slov boli radi, keby sa ich nápadom inšpirovali i ďalší.