V Prievidzi budú môcť na stromček zavesiť vianočný odkaz do neba

Prievidza 24. novembra (TASR) - Verejnosť bude môcť na stromček pred piaristickým kostolom v Prievidzi zavesiť vianočný odkaz do neba pre svojich zosnulých blízkych. Projekt pripravila nezisková organizácia Sv. Lujza - Mobilný hospic. Chce tak podporiť ľudí, pre ktorých môžu byť vianočné sviatky po strate blízkych obzvlášť ťažké. Informovala o tom hovorkyňa mesta Zuzana Krajčiová.



Stromček na Námestí piaristov osadí mobilný hospic v spolupráci s mestom Prievidza. V prvý deň osadenia Vianočného stromčeka odkazov do neba bude tím mobilného hospicu spoločne s ľuďmi písať odkazy pre zosnulých blízkych. Vlastný vyrobený vianočný odkaz do neba budú môcť potom priniesť a zavesiť na stromček od svätého Mikuláša (6. 12.) do Troch kráľov (6. 1.). "Budeme radi, keď sa pri Vianočnom stromčeku odkazov do neba počas sviatkov obyvatelia stretnú s ľuďmi z našej komunity, pre ktorých môžu byť vianočné sviatky obzvlášť ťažké, a budú tak cítiť, že nie sú sami," povedala Veronika Takáčová z organizácie Sv. Lujza.



Nezisková organizácia Sv. Lujza poskytuje nevyliečiteľne chorým osobám a ich rodinám odbornú zdravotnú a psychosociálnu podporu v domácom prostredí. Rodinu zaškolí a spoločne prejdú krok po kroku celú starostlivosť, porozprávajú sa o obavách a spoločne hľadajú možnosti a riešenia.



Tím mobilného hospicu tvoria lekári, zdravotné sestry, sociálne pracovníčky, poradcovia pre pozostalých i duchovní. Služby hospic poskytuje bezplatne.