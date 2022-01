V Prievidzi budú vianočné stromčeky zbierať do konca januára

Prievidza 11. januára (TASR) - Pracovníci spoločnosti odpadového hospodárstva začali v týchto dňoch v Prievidzi so zberom vianočných stromčekov. Zbierať ich budú postupne, a to do konca januára. Informoval o tom hovorca mesta Michal Ďureje.



"Zber stromčekov realizuje samospráva v snahe zabrániť znečisťovaniu verejného priestranstva. Všetci obyvatelia, ktorí majú ešte vo svojich domovoch živý vianočný stromček, ho môžu umiestniť vedľa stojísk na komunálny odpad," uviedol Ďureje.



Stromčeky využije zberová spoločnosť na výrobu kompostu.