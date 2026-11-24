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Prievidza: Vianočné stromčeky pribudnú na štyroch miestach
Mestská spoločnosť v rámci príprav na zimné obdobie pokračuje aj s inštaláciou vianočnej výzdoby vo všetkých mestských častiach, rovnako aj s prácami na mobilnej ľadovej ploche.
Autor TASR
Prievidza 24. novembra (TASR) - Technické služby mesta Prievidza (TSMPD) pokračujú v príprave mesta na vianočné obdobie. Vianočné stromčeky pribudnú v štyroch lokalitách Prievidze, na Námestí slobody stavajú opäť i mobilnú ľadovú plochu. Informovala o tom hovorkyňa mesta Simona Škvareninová.
Vianočné stromčeky mesto osadí na Námestí slobody, Námestí J. C. Hronského, pri kaplnke v Necpaloch a na sídlisku Kopanice pri predajni potravín. „Vianočný stromček na Námestí slobody bude pochádzať z ulice Malá 4. Ide o približne 13-metrový smrek obyčajný, na ktorého výrub podali žiadosť samotní obyvatelia,“ priblížila Škvareninová a podotkla, že strom tak po vyrúbaní dostal ďalšie využitie a stane sa súčasťou vianočnej výzdoby centra mesta.
Mestská spoločnosť v rámci príprav na zimné obdobie pokračuje aj s inštaláciou vianočnej výzdoby vo všetkých mestských častiach, rovnako aj s prácami na mobilnej ľadovej ploche. „Klzisko bude súčasťou zimnej ponuky aktivít v meste a prinesie obyvateľom ďalšiu možnosť športového a voľnočasového vyžitia,“ dodala Škvareninová.
Vianočné stromčeky mesto osadí na Námestí slobody, Námestí J. C. Hronského, pri kaplnke v Necpaloch a na sídlisku Kopanice pri predajni potravín. „Vianočný stromček na Námestí slobody bude pochádzať z ulice Malá 4. Ide o približne 13-metrový smrek obyčajný, na ktorého výrub podali žiadosť samotní obyvatelia,“ priblížila Škvareninová a podotkla, že strom tak po vyrúbaní dostal ďalšie využitie a stane sa súčasťou vianočnej výzdoby centra mesta.
Mestská spoločnosť v rámci príprav na zimné obdobie pokračuje aj s inštaláciou vianočnej výzdoby vo všetkých mestských častiach, rovnako aj s prácami na mobilnej ľadovej ploche. „Klzisko bude súčasťou zimnej ponuky aktivít v meste a prinesie obyvateľom ďalšiu možnosť športového a voľnočasového vyžitia,“ dodala Škvareninová.