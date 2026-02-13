< sekcia Regióny
Prievidza vybavila pre Štátny fond rozvoja bývania desiatky žiadostí
ŠFRB prostredníctvom mesta v roku 2025 zaevidoval spolu 57 podaní, z tohto počtu bolo 41 žiadostí podaných právnickými osobami a 16 žiadostí fyzickými osobami.
Prievidza 13. februára (TASR) - Samospráva Prievidze v minulom roku ako kontaktné miesto pre Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) vybavila 57 podaní. Administráciu zabezpečuje nielen pre Prievidzský okres, ale ďalšie okresy na hornej Nitre. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.
„Mesto Prievidza má v oblasti ŠFRB významnú úlohu, keďže v jeho kompetencii je zabezpečovanie a vybavovanie podaní nielen pre okres Prievidza, ale od 1. januára 2025 aj pre okresy Partizánske a Bánovce nad Bebravou. Žiadatelia z týchto okresov sa tak môžu obracať na mesto pri administrácii svojich žiadostí,“ uviedla vedúca odboru stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia mestského úradu Andrea Nikmonová.
ŠFRB prostredníctvom mesta v roku 2025 zaevidoval spolu 57 podaní, z tohto počtu bolo 41 žiadostí podaných právnickými osobami a 16 žiadostí fyzickými osobami. Z územného hľadiska pochádzalo 39 žiadostí z okresu Prievidza, 14 z okresu Partizánske a štyri z okresu Bánovce nad Bebravou. „Z celkového počtu podaní bolo schválených 45 žiadostí. Dve žiadosti nevyhoveli stanoveným podmienkam fondu, šesť bolo stornovaných zo strany žiadateľov a v prípade štyroch žiadostí už neboli k dispozícii finančné prostriedky,“ konkretizovala Nikmonová.
Súčasťou preneseného výkonu štátnej správy v oblasti ŠFRB je aj metodická a poradenská činnosť. „Počas minulého roka poskytlo mesto približne 310 konzultácií so záujemcami o podporu, ktoré sa týkali najmä podmienok poskytnutia úveru, prípravy žiadostí a realizácie podporených projektov. Zároveň bolo vykonaných 99 kontrol priamo na stavbách, zameraných na dodržiavanie podmienok poskytnutej podpory a súlad realizácie stavieb so schválenými projektmi,“ doplnila Nikmonová.
ŠFRB je nástroj štátu, ktorého cieľom je podpora rozvoja bývania na Slovensku. „Prostredníctvom výhodných úverov prispieva na kúpu bytu či výstavbu rodinného domu, ako i na výstavbu, obnovu a modernizáciu bytových domov, nájomných bytov, ale aj k zlepšovaniu technického stavu existujúceho bytového fondu. Fond je určený pre fyzické aj právnické osoby, najmä obce, mestá, bytové družstvá a vlastníkov bytov,“ pripomenula Beňadiková.
