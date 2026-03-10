Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 10. marec 2026Meniny má Branislav
< sekcia Regióny

Vnútroblok na sídlisku Mládež v Prievidzi prešiel obnovou

.
Ilustračné foto. Foto: TASR - Dušan Hein

Z európskych zdrojov mesto vo vnútrobloku zabezpečilo i vybudovanie športovej zóny.

Autor TASR
Prievidza 10. marca (TASR) - Vnútroblok na Ulici M. Mišíka na sídlisku Mládež v Prievidzi prešiel obnovou. V lokalite pribudla i športová zóna. Obe investície financovala samospráva z fondov Európskej únie a vlastných zdrojov. Informovala o tom na sociálnej sieti primátorka Katarína Macháčková.

Spresnila, že revitalizácia vnútrobloku zahŕňa nové chodníky, parkový mobiliár, detské ihrisko aj novú zeleň. „V najbližších dňoch ešte mesto zabezpečí posledné terénne úpravy a výsadbu zelene, preto prosíme o rešpektovanie obmedzení,“ doplnila. Projekt samospráva financovala z fondov Európskej únie, celkové náklady dosiahli 397.605 eur.

Z európskych zdrojov mesto vo vnútrobloku zabezpečilo i vybudovanie športovej zóny. „Multifunkčné ihrisko, workoutové prvky aj stolnotenisový stôl už môžu obyvatelia využívať. Hodnota investície bola 159.920 eur,“ dodala Macháčková.
.

Neprehliadnite

ULICAMI BRATISLAVY: Kde bola v Prešporku Wall Street?

OTESTUJTE SA: Kto napísal tieto svetoznáme diela?

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Marec sa hlási s počasím ako na objednávku

BOJ S PEKLOM V KONZERVÁRNI: Vyčíslené škody sú v miliónoch