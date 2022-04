Hlavná pobočka pošty v Prievidzi by mala byť budúci rok bezbariérová

Prievidza 14. apríla (TASR) - Vstup na hlavnú poštu na Námestí slobody v Prievidzi by mal byť po rokoch bezbariérový. Prisľúbila to Slovenská pošta (SP), ktorá plánuje zabezpečiť práce v budúcom roku.



Pre dvojicu schodísk sa majú problém dostať do pobočky pošty osoby so zdravotným postihnutím, starší ľudia i mamy s kočiarmi. Ak si potrebujú vybaviť agendu, privolajú prostredníctvom zvončeka alebo telefónu pracovníka pošty. Na dlhoročný problém upozorňovali miestnu samosprávu a SP obyvatelia, nedávno i Úrad komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím.



Hovorkyňa SP Iveta Dorčáková pre TASR pripomenula, že budovy po celej krajine v správe SP majú v priemere viac ako 50 rokov a v časoch, keď ich stavali, sa nebral ohľad na bezbariérovosť. "Preto sa v súčasnosti v mnohých objektoch stretávame so situáciou, že debarierizácia budovy, ktorá by zodpovedala pravidlám stanoveným vyhláškou, jednoducho nie je technicky možná," vysvetlila.



SP preto musí podľa Dorčákovej hľadať iné riešenia, ktoré však spravidla vyžadujú veľké a finančne nákladné stavebné zásahy, čo je aj prípad hlavnej pošty v Prievidzi. "SP sa už dlhší čas zaoberá problematikou vybudovania bezbariérového prístupu do budovy. Dispozičné riešenie neumožňuje vybudovať bezbariérový vstup priamo v priestoroch hlavného schodiska budovy, ktoré vedie do poštovej haly," priblížila Dorčáková.



Vzhľadom na túto skutočnosť SP podľa nej posudzuje viaceré varianty a možné stavebno-technické alternatívy riešenia vrátane vybudovania nájazdovej šikmej rampy alebo exteriérového výťahu.



"Keďže vlastníkom pozemku pred budovou je mesto, bude musieť prísť k majetkovo­-právnemu vysporiadaniu tejto časti pozemku, a to buď prostredníctvom zriadenia vecného bremena alebo odkúpením," ozrejmila Dorčáková.



Samospráva deklarovala, že pri riešení problému debarierizácie objektu pomôže. "Očakávame, že po ukončení projektovej prípravy SP osloví mesto. O prípadnom nájme či odkúpení časti pozemku budú rozhodovať orgány mesta," dodal hovorca mesta Michal Ďureje.



"Zámerom pošty je do konca roka zabezpečiť vypracovanie príslušnej projektovej dokumentácie a obstarať dodávateľa stavby tak, aby sa bezbariérový vstup na Pošte Prievidza 1 mohol v roku 2023 vybudovať," deklarovala Dorčáková.