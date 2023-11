Vybraní školáci a škôlkari z Prievidze sa budú učiť novou metódou

Prievidza 6. novembra (TASR) - Žiaci vybraných základných škôl (ZŠ) a deti materských škôl (MŠ) sa budú učiť prostredníctvom novej metódy AMAkids. K projektu samospráva pristúpila na základe pozitívnych skúseností. Informovala o tom hovorkyňa mesta Zuzana Krajčiová.



AMAkids predstavuje nový systém učenia, prostredníctvom ktorého deti ľahko absorbujú nové informácie a učia sa novým odborným znalostiam a jedinečným zručnostiam. Tiež sa u nich zvyšuje rýchlosť vnímania a spracovania informácií medzi mozgovými hemisférami, začnú sa lepšie sústrediť, sú rýchlejšie hotové s domácimi úlohami a stúpa ich sebavedomie.



Samospráva k realizácii projektu pristúpila na základe stretnutia so zamestnancami Súkromného centra poradenstva a prevencie v Zemianskych Kostoľanoch, a to vrátane odbornej garantky projektu, ozrejmila vedúca odboru školstva na mestskom úrade Beata Révayová. Riaditelia MŠ a ZŠ, tiež učiteľky z MŠ a vychovávateľky školských klubov detí sa s metódou podľa nej oboznámili na seminári. "Na základe pozitívnych ohlasov a záujmu MŠ a ZŠ a spolupráce s uvedenou poradňou sme sa rozhodli zaviesť túto jedinečnú metódu rozvoja intelektu detí aj u nás," priblížila Révayová.



Metódu už osem rokov využíva 18 krajín na svete, mesto ju plánuje realizovať zatiaľ v MŠ na Ulici D. Krmana, MŠ na Športovej ulici, v ZŠ s MŠ Malonecpalská a ZŠ Mariánska, pričom postupne by projekt rozšírilo aj do ostatných škôl.



"Projekt AMAkids na Slovensku využívajú aj ďalšie mestá, ako napríklad Bratislava, Trenčín, Zvolen, Žilina či Beluša, takže môžeme vidieť, že skutočne prináša pozitívne výsledky a verím, že bude prospešný aj pre naše deti," uzavrela Révayová.