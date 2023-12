Prievidza vybudovala detské jasle, prijala príslušné VZN

Prievidza 21. decembra (TASR) - Mesto Prievidza vybudovalo zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku. S prevádzkou jaslí plánuje začať budúci rok. Výšky úhrady za pobyt detí stanovuje nové všeobecne záväzné nariadenie (VZN), ktoré schválili mestskí poslanci na svojom decembrovom rokovaní.



"Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku je nová sociálna služba, ktorú bude od budúceho roka mesto Prievidza poskytovať svojim obyvateľom," načrtla vedúca odboru školstva mestského úradu Beata Révayová.



Jedným z dôležitých krokov je podľa nej i prijatie VZN, ktoré bude stanovovať poplatok za pobyt v jasliach. "Mesačná platba bude 375 eur, rodičia budú platiť rovnako stravné a réžie jedálne, " konkretizovala.



Révayová priblížila, že mesto pri stanovení výšky poplatku vychádzalo predovšetkým z osobných a prevádzkových nákladov. "Keď sme prepočítali osobné náklady, vyšiel nám poplatok vo výške viac ako 400 eur, ktorí by rodičia museli zaplatiť. Navyše, keď by sme k tomu prirátali prevádzkové náklady, reálny poplatok by bol približne 500 eur bez stravy," vysvetlila vedúca odboru školstva.



Samospráva sa podľa nej snažila, aby bola sociálna služba dostupná obyvateľom, tiež zohľadnila poplatky v súkromných jasliach, ktoré v Prievidzi už fungujú. "Z tohto pohľadu sme išli nižšie, sme lacnejší ako ostatné jasle a takisto poskytujeme lacnejšie aj stravu pre deti," tvrdí.



Hlavným cieľom výstavby jaslí je vytvoriť podmienky na zosúlaďovanie rodinného a pracovného života obyvateľov mesta a lepšie začlenenie žien s deťmi do troch rokov na trh práce. Kapacita jaslí bude 20 detí.



Zariadenie vzniklo prestavbou jedného z objektov Materskej školy na Ulici A. Mišúta. Rekonštrukciu priestorov financovala samospráva z nenávratného finančného príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) vo výške takmer 470.000 eur a vlastných zdrojov. Celkové náklady predstavovali viac ako 736.000 eur.



"Momentálne mesto realizuje administratívne úkony, máme za sebou kolaudácie. Zabezpečuje sa proces registrácie zariadenia na Trenčianskom samosprávnom kraji, vypracovávame prevádzkové poriadky a rôzne iné dokumenty, ktoré sú dôležité pri spustení prevádzky. Verím, že to stihneme všetko tak, aby boli jasle v marci 2024 plne funkčné," dodala Révayová.