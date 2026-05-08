< sekcia Regióny
Prievidza vybuduje dopravné ihrisko
Dodávateľa prác hľadá radnica cez verejnú súťaž.
Autor TASR
Prievidza 8. mája (TASR) - Mesto Prievidza pokračuje v príprave zámeru realizácie nového dopravného ihriska. Súčasťou projektu v areáli Centra voľného času (CVČ) na sídlisku Kopanice bude i rekonštrukcia časti jeho športového areálu. Dodávateľa prác hľadá radnica cez verejnú súťaž, náklady na práce odhadla na viac ako 370.000 eur.
Detské dopravné ihrisko sa bude nachádzať na trávnatých plochách v areáli CVČ a riešiť bude väčšinu dopravných situácií, križovatiek a dopravných značiek, s ktorými sa môžu deti stretnúť pri každodennej situácii na cestách, spresnila samospráva v oznámení vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.
Stavebný objekt podľa nej rieši asfaltové cesty, chodníky pre chodcov, cyklistické chodníky, trvalé dopravné značenie, mobiliár i sadové úpravy, návrh rozvodov nízkeho napätia, ako i osvetlenie ihriska.
„Druhá časť zámeru rieši rekonštrukciu existujúceho bežeckého oválu a vytvorenie spevnenej plochy pre osadenie edukačnej pomôcky pre detské dopravné ihrisko - časti nefunkčného vlaku,“ doplnila samospráva.
Náklady na zabezpečenie prác mesto odhadlo na 374.605,97 eura, ako kritérium pre výber víťaza súťaže určilo najnižšiu ponúknutú cenu. Investíciu bude financovať z vlastných zdrojov.
Detské dopravné ihrisko sa bude nachádzať na trávnatých plochách v areáli CVČ a riešiť bude väčšinu dopravných situácií, križovatiek a dopravných značiek, s ktorými sa môžu deti stretnúť pri každodennej situácii na cestách, spresnila samospráva v oznámení vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.
Stavebný objekt podľa nej rieši asfaltové cesty, chodníky pre chodcov, cyklistické chodníky, trvalé dopravné značenie, mobiliár i sadové úpravy, návrh rozvodov nízkeho napätia, ako i osvetlenie ihriska.
„Druhá časť zámeru rieši rekonštrukciu existujúceho bežeckého oválu a vytvorenie spevnenej plochy pre osadenie edukačnej pomôcky pre detské dopravné ihrisko - časti nefunkčného vlaku,“ doplnila samospráva.
Náklady na zabezpečenie prác mesto odhadlo na 374.605,97 eura, ako kritérium pre výber víťaza súťaže určilo najnižšiu ponúknutú cenu. Investíciu bude financovať z vlastných zdrojov.