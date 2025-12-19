< sekcia Regióny
Prievidza vybuduje na Námestí slobody prestrešené pódium
Prievidza 19. decembra (TASR) - Samospráva Prievidze vybuduje na Námestí slobody prestrešené pódium. Na projekt v hodnote viac ako 318.000 eur získa nenávratný finančný príspevok (NFP) z fondov Európskej únie, jeho súčasťou je úprava lokality tak, aby bola bezbariérová. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.
Celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú 318.753,01 eura. Mesto získa NFP vo výške 293.252,77 eura, na financovaní sa bude podieľať sumou 25.500,24 eura. Práce by sa mali začať v máji 2026 a potrvajú do jari 2027.
„Projekt vybudovania prestrešeného pódia na Námestí slobody v Prievidzi má za cieľ vytvoriť moderný, multifunkčný a bezbariérový verejný priestor, ktorý umožní organizáciu kultúrnych, spoločenských a športových podujatí po celý rok bez ohľadu na počasie,“ načrtol vedúci oddelenia pre projekty a investície mesta Ivan Benca.
Tento priestor bude podľa neho slúžiť ako kľúčové miesto stretávania a rozvoja lokálnych komunít vrátane marginalizovaných rómskych komunít (MRK) a rôznorodých iných národnostných menšín. „Význam týchto komunít v meste rastie v súvislosti s rozvojom podnikateľských aktivít v okrese, ktoré si vyžadujú inkluzívny a kultúrne bohatý verejný priestor,“ skonštatoval.
V súčasnosti sa na mieste navrhovaného pódia nachádza provizórne pódium situované na nefunkčnej fontáne, ktoré svojimi rozmermi a technickým stavom nevyhovuje potrebám kultúrnych aktivít a stretávania sa. „Nové pódium bude situované tak, aby rešpektovalo historický charakter námestia a zároveň vytvorilo prístupný, funkčný a esteticky nenápadný priestor, ktorý bude harmonicky zapadať do okolia,“ priblížila Beňadiková.
Projekt podľa nej zabezpečí, že priestor bude bezbariérový, s upravenými spevnenými plochami, ktoré umožnia prístup aj osobám so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie.
„Súčasťou riešenia je aj zabezpečenie blízkych toaliet a vyhradených parkovacích miest pre osoby so zdravotným znevýhodnením, čím sa zvyšuje dostupnosť a inklúzia všetkých obyvateľov,“ doplnil Benca.
Očakávané prínosy projektu podľa neho zahŕňajú zvýšenú frekvenciu a kvalitu organizovaných kultúrnych podujatí, zlepšenie dostupnosti priestoru pre všetky skupiny obyvateľstva vrátane MRK a národnostných menšín, ako aj celkové zvýšenie atraktivity Námestia slobody ako miesta stretávania sa a budovania komunitných vzťahov.
