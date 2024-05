Prievidza vybuduje nový chodník na Ulici J. Francisciho

Prievidza 23. mája (TASR) - Mesto Prievidza zabezpečí výstavbu nového chodníka, ktorý povedie k centrálnemu detskému ihrisku vo vnútrobloku na Ulici J. Francisciho. Za práce zaplatí približne 6628,88 eura. Informovala o tom hovorkyňa mesta Zuzana Krajčiová.



"Predmetom prác je vybudovanie nového chodníka o výmere 38,5 štvorcového metra. Spájať bude vstup centrálneho detského ihriska situovaného vo vnútrobloku na Ulici J. Francisciho s chodníkom, ktorý vedie pozdĺž bytového domu so súpisným číslom 20717 a 20512 a pozdĺž výmenníkovej stanice," opísala vedúca odboru stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia mestského úradu Andrea Nikmonová.



Samospráva tak prácami podľa nej zabezpečí ľahší prístup na detské ihrisko, a to hlavne pre mamičky s kočíkmi.



Dodávateľom prác je spoločnosť Lemas so sídlom v Prievidzi, chodník vybuduje do konca júla tohto roka.