Prievidza vyčlení na pomoc Ukrajine 10.000 eur

Prievidza 25. februára (TASR) - Mesto Prievidza vyčlení na pomoc Ukrajine v súvislosti s vojnovým konfliktom 10.000 eur. Určené budú na zariadenie potrieb pre prípadných azylantov. Rozhodlo o tom v piatok na zasadnutí krízového štábu.



"Cítime potrebu pomôcť Ukrajine. Zvažovali sme, ako to z pozície samosprávy mesta môžeme urobiť," povedala primátorka Katarína Macháčková.



Mesto podľa nej poskytne azylantom ubytovanie, má k dispozícii desať voľných bytov, ktoré sú spôsobilé na užívanie. "Byty nie sú zariadené a túto otázku by bolo potrebné riešiť. Za týmto účelom navrhnem v pondelok na zasadnutí zastupiteľstva vyčlenenie sumy 10.000 eur ako rezervu pre potreby riešenia ubytovania, stravy, oblečenia alebo iných potrieb pre našich priateľov z Ukrajiny," priblížila.



"Nikdy sme nepočítali s tým, že takáto doba našu generáciu a naše deti stretne. Je veľmi ťažké, že po období pandémie prichádza ešte ťažšia situácia, na ktorú sme neboli pripravení. Je to zároveň moment, keď si uvedomíme, ako si treba veľmi vážiť pokoj, mier a slobodu," dodala Macháčková.