Prievidza vydala doposiaľ 940 hlasovacích preukazov pre prvé kolo

Prievidza 20. marca (TASR) - Mesto Prievidza vydalo k strede 940 hlasovacích preukazov pre prvé kolo a 898 pre druhé kolo prezidentských volieb. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Zuzana Krajčiová.



Obyvatelia, ktorí sa v čase volieb nebudú nachádzať v mieste trvalého bydliska, majú stále možnosť o hlasovací preukaz požiadať. "Mesto bude preukazy pre prvé kolo vydávať do piatku (22. 3.) do 12.00 h a pre druhé kolo do 12.00 h 5. apríla," pripomenula Krajčiová.



Hlasovací preukaz si môžu obyvatelia vybaviť osobne v sídle mestského úradu či prostredníctvom splnomocnenej osoby. Žiadosť mohli do vopred určeného termínu podať i elektronicky či v listinnej podobe.



O hlasovací preukaz môže požiadať volič s trvalým pobytom v meste Prievidza, ktorý v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný. Preukaz ho oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku na území SR.



Prvé kolo volieb prezidenta bude v sobotu 23. marca. Prípadné druhé kolo bude 6. apríla. Volebné miestnosti budú otvorené od 7.00 h do 22.00 h.