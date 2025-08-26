< sekcia Regióny
Prievidza vymení výťahy v domoch na Kútovskej ulici
Na tento účel vyčlenila z Fondu rozvoja bývania 78.000 eur.
Autor TASR
Prievidza 26. augusta (TASR) - Samospráva Prievidze zabezpečí výmenu výťahov v bytových domoch na Kútovskej ulici. Na tento účel vyčlenila z Fondu rozvoja bývania 78.000 eur. Druhá zmena rozpočtu mesta, ktorú na svojom rokovaní v pondelok (25. 8.) schválili mestskí poslanci, počíta i so zapojením rezervného fondu na financovanie kapitálových výdavkov.
Viceprimátor Michal Dobiaš priblížil, že v druhej zmene rozpočtu mesto reflektovalo na zníženie podielových daní, kvôli čomu znížilo i niektoré plánované položky. „Dochádza i k zvýšeniu niektorých výdavkov, ktoré súvisia so zámerom mesta začať v tomto roku s rekonštrukciou a opravou ciest, chodníkov a parkovacích miest, ale aj prípravou na eurofondové projekty. Máme veľa projektov schválených, najnovšie ide o ľahkoatletický štadión na sídlisku Píly za 2,7 milióna eur,“ doplnil Dobiaš. Tvrdí, že mesto je aktuálne v dobrej kondícii, lebo aj vďaka transparentnému verejnému obstarávaniu na rekonštrukciu komunikácií sa mu podarilo znížiť cenu o 1,7 milióna eur.
„Zapracovali sme aj príjem z predaja nehnuteľného majetku, pretože sa nám do súťaže na predaj objektu na Košovskej ceste prihlásili dvaja uchádzači a predpokladáme, že ho aj predáme,“ ozrejmil Dobiaš.
Radnica v úprave rozpočtu vyčlenila i 25.000 eur na zakúpenie vianočnej výzdoby, rovnako navýšila položky na propagáciu či dohody, čo kritizoval klub Lepšia Prievidza, podľa ktorého by mala samospráva šetriť. „Už pri prvom návrhu zmeny rozpočtu sme upozorňovali na to, že obsahuje predimenzované príjmy, napríklad z predaja majetku. To sa ukázalo pri druhej zmene, ktorú mesto muselo zásadným spôsobom zreálniť,“ tvrdí Branislav Gigac z klubu.
Mesto by podľa neho malo začať hľadať vnútorné rezervy, kde vie šetriť, peniaze neprejedať, ale rozumne investovať. „Nemyslíme si, že mesto v dnešnej dobe potrebuje 25.000 eur navyše na vianočnú výzdobu, navyšovať prostriedky o tisícky eur na protokolárne záležitosti v prípade spolupráce s partnerskými mestami a na druhej strane znižujeme o 10.000 eur prostriedky na postreky chodníkov,“ doplnil Gigac.
„Rozvoj mesta sa nedá zastaviť aj v čase, keď sa má šetriť,“ reagoval Dobiaš. Mimopracovné dohody podľa neho súvisia s agendou odboru výstavby, vybavovaním stavebných povolení, mestu tiež na odbore chýbajú traja pracovníci. „V prípade vianočného osvetlenia za 25.000 eur ide o predpokladanú hodnotu zákazky, čo sa môže obstarávaním znížiť o polovicu. Potrebujeme priebežne vymieňať vianočné osvetlenie, v meste je ho veľa a úplne prirodzene sa kazí. Tam, kde sa oprava nevyplatí, musíme kúpiť nové. Väčšinu výzdoby použijeme na sídlisku Píly,“ priblížil viceprimátor.
Navýšenie výdavkov na propagáciu radnica odôvodnila návštevami partnerským miest v druhom polroku tohto roka, prehĺbením vzťahov s talianskym partnerom.
