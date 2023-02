Hornonitrianske múzeu v Prievidzi pozýva na výstavu

Prievidza 10. februára (TASR) - Posolstvo druhej Zoborskej listiny z roku 1113 i vývoj hornonitrianskych obcí, ktoré v nej spomínajú, približuje výstava V posolstve kráľa v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi. Expozíciu k prvej písomnej zmienke o regióne si tam návštevníci môžu pozrieť od začiatku februára do 24. marca. Informovalo o tom múzeum na svojom webe.



"Najstaršie zachované písomné originály na Slovensku z rokov 1111 a 1113, Zoborské listiny, patria k našim najdôležitejším dokladom. Pochádzajú z benediktínskeho kláštora sv. Hypolita v Nitre, na vrchu Zobor, podľa ktorého sú nazvané," pripomenula Jaroslava Kupčoková z múzea.



Listiny podľa nej obsahovo potvrdzujú úžitky z vlastníctva zoborského opátstva, do ktorého prináležalo okolo 30 osídlených lokalít od Trenčína a Turca až po Dunaj. "Mladšia z listín z roku 1113 spisuje územia, z ktorých mali dostávať poddanské dávky s určením ich hraničných bodov, vďaka čomu stúpol na viac ako 150 počet vymenovaných lokalít," priblížila Kupčoková. Pre väčšinu spísaných obcí, medzi nimi aj pre hornonitrianske, je podľa nej údaj v listine prvým záznamom.



"Muzeálna prezentácia demonštruje posolstvo druhej zoborskej listiny, verifikovanej kráľom Kolomanom, nielen predstavením samotnej listiny a okolností jej vzniku, akými boli vojnové udalosti predchádzajúce jej spísaniu či pôsobenia cirkvi a jej inštitúcií," ozrejmila Kupčoková.



Expozícia podľa nej zároveň načrtáva individuálny vývoj predstavovaných hornonitrianskych obcí, vtedy už pomerne rozvinutých sídel, no poukazuje aj na spoločné črty ich vývinu, ilustrované zbierkovými predmetmi. "Bežný život na územiach na hornej Nitre patriacich zoborskému kláštoru, ktoré neskôr prešli pod Nitriansku kapitulu, i tých, čo s nimi hraničili, je dominantnou časťou výstavy," dodala.