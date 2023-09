Výstava v Meštianskom dome v Prievidzi predstaví pôsobenie fotokrúžku

Prievidza 12. septembra (TASR) - Výstava v Meštianskom dome v Prievidzi predstaví takmer 30-ročné pôsobenie prievidzského fotokrúžku pri vtedajšom dome kultúry. Snímky jeho členov, ktoré dokumentujú život a dianie v meste v druhej polovici 20. storočia, si návštevníci budú môcť v dome na Námestí slobody pozrieť od 14. septembra. TASR o tom informovala referentka propagácie Kultúrneho a spoločenského strediska (KaSS) Nina Pekárová.



"Výstavno-dokumentačným projektom Vtedy a dnes mesto pokračuje v odkrývaní významných stránok svojej novšej histórie pri príležitosti roku výročí," skonštatovala Pekárová.



Projektom mesto podľa nej pripomenie takmer 30-ročné pôsobenie prievidzského fotokrúžku pri vtedajšom Dome kultúry/ Združenom klube ROH v Prievidzi. Prostredníctvom pravidelných stretnutí, školení a výstav sa v ňom vyprofilovalo jadro tvorivých fotografov úspešných na okresných, krajských i republikových súťažiach a prehliadkach.



"Výstava predstaví dnes už mimoriadne vzácne snímky členov tohto krúžku dokumentujúce život a dianie v meste a regióne od začiatku 60. až do konca 80. rokov 20. storočia. Nechýbajú v nej ani autorské kolekcie fotografií, ktoré boli v danom období svedectvom experimentálnych trendov v tejto oblasti umenia," priblížila Pekárová.



V zmysle koncepcie vyjadrenej v názve Vtedy a dnes výstava podľa nej obsahuje nielen archívne snímky a dokumenty, ale aj výber zo súčasnej tvorby bývalých členov tohto zoskupenia - Ľuboša Babaríka, Miroslava Daniša, Františka Horváta, Milana Grossa, Ivana Mišíka, Pavla Remiaša, Václava Schmiedhamera a Dušana Valoviča. In memoriam sú na nej zastúpení Otto Hogen a Jiří Balák.



Expozíciu si budú môcť návštevníci pozrieť v priestoroch Meštianskeho domu do 14. októbra.