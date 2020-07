Výstava v Regionarte predstavuje diela z projektu (Ne)umlčaná kultúra

Prievidza 3. júla (TASR) – Diela, ktoré vytvorili umelci z hornej Nitry počas pandémie nového koronavírusu, predstavuje aktuálna výstava v galérii Regionart pri Regionálnom kultúrnom centre (RKC) v Prievidzi. Vznikli v rámci multižánrového projektu (Ne)umlčaná kultúra, ktorým chcelo RKC ukázať, že umenie žilo aj počas karanténnych opatrení.



„Ide o projekt, ktorý v čase, keď sme nemohli oslovovať svojich návštevníkov fyzicky, čo je našim pravým poslaním, cez virtuálny priestor oslovil tvorcov z regiónu, aby dali najavo, že ich mimoriadna a zvláštna situácia predsa len neumlčala. Reflektujú ju tým, čo je im najvlastnejšie, to znamená tvorbou," načrtla pre TASR riaditeľka RKC v Prievidzi Ľudmila Húsková.



Autorom projektu je kultúrny pracovník Peter Cagáň. „Pri jeho vzniku nám ani vo sne nenapadlo, koľkých tvorcov z nášho regiónu osloví. Je to viac ako 80 tvorcov. Preto sme si povedali, že by bolo pekné nezostať len v tom virtuálnom priestore, keďže situácia je momentálne už snáď trochu lepšia, a teda sme im ako odmenu pripravili výstavu ich prác," doplnila Húsková.



Do projektu sa tvorcovia zapojili s výtvarnými i literárnymi prácami, fotografiou, divadlom, ale i multižánrovými dielami, ako je spojenie fotografie s hudbou. Vybraných autorov RKC aj ocenilo.



Obdobie pandémie nového koronavírusu sa odrazilo aj v tvorbe výtvarníčky, literátky a pedagogičky Anny Kittel Gürtlerovej.



„Čo sa tvorby týka, 'ventilovala' som to spôsobom, aký bude možno vidieť aj tu na výstave. Bolo to náročné obdobie, psychicky, aj fyzicky. Moje práce sú zádumčivé, snivé, v podstate o tom vypovedajú aj ich názvy - Myšlienky, Zamyslenie sa, Vtáci v klietkach, uzatvorení ľudia vo svojich problémoch, vo svojich starostiach," dodala umelkyňa.



Výstavu prác si môže verejnosť pozrieť v galérii do 10. júla.