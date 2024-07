Výťažok z bežeckej akcie Young run v Prievidzi poputuje na pomoc deťom

Prievidza 18. júla (TASR) - Športovci sa budú môcť opäť zapojiť do najmladšej bežeckej akcii v Prievidzi. Young run sa bude konať v nedeľu (21. 7.) po štvrtý raz, oproti minulým ročníkom zmenil miesto konania, začínať sa bude na Námestí J. C. Hronského na sídlisku Píly. Výťažok z podujatia poputuje na pomoc deťom. Informovala o tom hovorkyňa mesta Zuzana Krajčiová.



Do súťaže sa budú môcť zapojiť bežci rôznych vekových kategórií, okrem miesta konania pre nich pripravili organizátori i nové trate. Filip Bakoš z organizátorského tímu ozrejmil, že pri ich plánovaní využili poznatky z prvých troch ročníkov a zúročili ich vo veľmi jednoduchých, prehľadných, bezpečných, no zážitkových tratiach. "Parametre tratí však ostali nezmenené. Pre dospelých sú to tri trate o dĺžke päť, desať a 21 kilometrov a pre deti dve trate. Novou možnosťou je beh v tíme. Do štafety sa budú môcť bežci zapojiť ako štvorčlenný tím a každého čaká päť kilometrov dlhá trať," priblížil Bakoš.



Organizátori pripravili i sprievodný program a pre deti kreatívne aktivity.



"Držíme sa tiež zásady, že dobrých vecí sa je treba držať a preto už štvrtýkrát podporíme deti v núdzi. Pre tento ročník sme vybrali maličkú Emmku z Prievidze, ktorej život je opradený viacerými diagnózami a spoločne jej môžeme pomôcť. Časť našej podpory bude smerovať tiež na rozvoj liečebných metód pre deti navštevujúce špeciálnu školu a škôlku," dodal Bakoš.



Akciu podporilo okrem rôznych sponzorov i mesto Prievidza v rámci grantového programu Športuj a ži zdravšie.