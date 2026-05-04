Prievidza zabezpečí čiastočnú rekonštrukciu ZŠ na Ulici energetikov
Cieľom investície je výrazné zlepšenie tepelnoizolačných vlastností budovy a zníženie jej energetickej náročnosti.
Autor TASR
Prievidza 4. mája (TASR) - Mesto Prievidza zabezpečí čiastočnú rekonštrukciu objektu Základnej školy (ZŠ) na Ulici energetikov. Škola získa novú strechu, modernizáciou prejdú i okná a dvere. Na investíciu vo výške viac ako 478.000 eur bude samospráva čerpať úver z Environmentálneho fondu. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.
„Rekonštrukcia sa zameriava na objekt ZŠ a jedným z hlavných dôvodov realizácie projektu je havarijný stav strechy. Tá je v súčasnosti poškodená, má nedostatočné tepelnoizolačné vlastnosti a spôsobuje zatekanie vody do vnútorných priestorov školy, čo negatívne ovplyvňuje nielen technický stav budovy, ale aj každodenný chod inštitúcie,“ opísala Beňadiková.
Investíciu bude samospráva podľa nej financovať z úveru v celkovej výške 478.608,90 eura z Environmentálneho fondu s ročnou úrokovou sadzbou dve percentá, splácať ho bude desať rokov. „To umožňuje mestu zabezpečiť komplexnú obnovu objektu bez výrazného jednorazového zaťaženia rozpočtu,“ skonštatovala.
Zhotoviteľom oboch častí projektu bude spoločnosť PDP so sídlom v Dolných Vesteniciach. Za rekonštrukciu strechy jej mesto zaplatí 55.478,40 eura a za rekonštrukciu a modernizáciu okien 422.635,88 eura.
Projekt je rozdelený na dve samostatné, no vzájomne súvisiace časti. „Prvou je rekonštrukcia strešného plášťa, ktorá zahŕňa dodatočné zateplenie strechy kamennou vlnou, vyrovnanie podkladu a aplikáciu novej hydroizolačnej vrstvy z fólie. Súčasťou prác bude aj výmena strešných vpustí, klampiarskych prvkov a montáž nového bleskozvodu,“ priblížila Beňadiková.
Druhou časťou je podľa nej rekonštrukcia a modernizácia okien a dverí na viacerých pavilónoch školy - konkrétne na objektoch A, B, C, D, E, F, H a G. Práce zahŕňajú odstránenie pôvodných výplní, montáž nových okien a dverí, osadenie parapetov a žalúzií. „Súčasťou prác sú aj menšie stavebné úpravy ako domurovanie častí fasády, opravy omietok, odstránenie starých prvkov a povrchová úprava fasády. Upravené časti budú zateplené minerálnou vlnou,“ doplnila vedúca odboru stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia mestského úradu Andrea Nikmonová.
Cieľom investície je výrazné zlepšenie tepelnoizolačných vlastností budovy a zníženie jej energetickej náročnosti. „Výmenou okien a dverí a zateplením strechy dosiahneme nielen úspory energií, ale aj vyšší komfort pre žiakov a zamestnancov školy. Ide o investíciu, ktorá má dlhodobý prínos,“ uzavrela primátorka Katarína Macháčková.
