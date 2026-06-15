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Prievidza zabezpečí na Námestí slobody opatrenia na zadržiavanie vody
Vodozádržné opatrenia nie sú jedinou investíciou, ktorú samospráva pripravuje pre centrum mesta. Schválený má aj projekt Pódium s prestrešením na Námestí slobody v Prievidzi.
Autor TASR
Prievidza 15. júna (TASR) - Ekologickú revitalizáciu centrálneho mestského priestoru, viac zelene, nové priepustné povrchy i riešenie hospodárenia s dažďovou vodou prinesie realizácia vodozádržných opatrení na Námestí slobody v Prievidzi. Na projekt získala samospráva nenávratný finančný príspevok (NFP) vo výške viac ako 830.000 eur. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.
Projekt sa zameriava na realizáciu vodozádržných opatrení na Námestí slobody i na priľahlej Ulici G. Švéniho. „Kombináciou viacerých opatrení chceme vytvoriť systém, ktorý zachytí dažďovú vodu zo striech a spevnených plôch a prirodzene ju vráti späť do územia prostredníctvom dažďových záhrad a ďalších retenčných prvkov,“ vysvetlil vedúci oddelenia pre projekty a investície mesta Ivan Benca.
Opatrenia zahŕňajú vybudovanie dažďových záhrad, výsadbu stromov, živých plotov a trvalkových záhonov s vodozádržnou funkciou. „Cieľom je nielen zadržiavať dažďovú vodu, ale aj zlepšiť mikroklímu v centre mesta, znížiť prehrievanie spevnených plôch a vytvoriť príjemnejšie prostredie pre obyvateľov,“ uviedla Beňadiková.
Súčasťou projektu podľa nej bude aj postupná výmena nepriepustných spevnených plôch za priepustné povrchy umožňujúce vsakovanie dažďovej vody. Chodníky a komunikácie budú z vodopriepustných a drenážnych dlažieb s maximálnou možnou vsakovacou schopnosťou. „Nové riešenie zároveň počíta s osadením líniových žľabov a úpravou obrubníkov tak, aby dažďová voda zo spevnených plôch smerovala priamo do zelených plôch a dažďových záhrad, kde bude prirodzene vsakovať do podložia namiesto odvádzania do kanalizácie,“ priblížila hovorkyňa mesta.
Na realizáciu aktivít projektu mesto získalo NFP vo výške 832.470,49 eura. „Samotným stavebným prácam však bude predchádzať potrebná príprava, preto sa jednotlivé investície budú realizovať postupne v nasledujúcom období,“ podotkla Beňadiková.
Vodozádržné opatrenia nie sú jedinou investíciou, ktorú samospráva pripravuje pre centrum mesta. Schválený má aj projekt Pódium s prestrešením na Námestí slobody v Prievidzi. Zmluvu o poskytnutí NFP už podpísala, aktuálne zabezpečuje proces verejného obstarávania na zhotoviteľa. „Nové prestrešené pódium umožní organizáciu kultúrnych, spoločenských a športových podujatí počas celého roka bez ohľadu na poveternostné podmienky. Zároveň vznikne multifunkčný a bezbariérový verejný priestor určený pre širokú verejnosť,“ pripomenula Beňadiková.
Celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú 318.753,01 eura, NFP je vo výške 293.252,77 eura. Spolufinancovanie mesta tak bude v objeme 25.500,24 eura.
Projekt sa zameriava na realizáciu vodozádržných opatrení na Námestí slobody i na priľahlej Ulici G. Švéniho. „Kombináciou viacerých opatrení chceme vytvoriť systém, ktorý zachytí dažďovú vodu zo striech a spevnených plôch a prirodzene ju vráti späť do územia prostredníctvom dažďových záhrad a ďalších retenčných prvkov,“ vysvetlil vedúci oddelenia pre projekty a investície mesta Ivan Benca.
Opatrenia zahŕňajú vybudovanie dažďových záhrad, výsadbu stromov, živých plotov a trvalkových záhonov s vodozádržnou funkciou. „Cieľom je nielen zadržiavať dažďovú vodu, ale aj zlepšiť mikroklímu v centre mesta, znížiť prehrievanie spevnených plôch a vytvoriť príjemnejšie prostredie pre obyvateľov,“ uviedla Beňadiková.
Súčasťou projektu podľa nej bude aj postupná výmena nepriepustných spevnených plôch za priepustné povrchy umožňujúce vsakovanie dažďovej vody. Chodníky a komunikácie budú z vodopriepustných a drenážnych dlažieb s maximálnou možnou vsakovacou schopnosťou. „Nové riešenie zároveň počíta s osadením líniových žľabov a úpravou obrubníkov tak, aby dažďová voda zo spevnených plôch smerovala priamo do zelených plôch a dažďových záhrad, kde bude prirodzene vsakovať do podložia namiesto odvádzania do kanalizácie,“ priblížila hovorkyňa mesta.
Na realizáciu aktivít projektu mesto získalo NFP vo výške 832.470,49 eura. „Samotným stavebným prácam však bude predchádzať potrebná príprava, preto sa jednotlivé investície budú realizovať postupne v nasledujúcom období,“ podotkla Beňadiková.
Vodozádržné opatrenia nie sú jedinou investíciou, ktorú samospráva pripravuje pre centrum mesta. Schválený má aj projekt Pódium s prestrešením na Námestí slobody v Prievidzi. Zmluvu o poskytnutí NFP už podpísala, aktuálne zabezpečuje proces verejného obstarávania na zhotoviteľa. „Nové prestrešené pódium umožní organizáciu kultúrnych, spoločenských a športových podujatí počas celého roka bez ohľadu na poveternostné podmienky. Zároveň vznikne multifunkčný a bezbariérový verejný priestor určený pre širokú verejnosť,“ pripomenula Beňadiková.
Celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú 318.753,01 eura, NFP je vo výške 293.252,77 eura. Spolufinancovanie mesta tak bude v objeme 25.500,24 eura.