Prievidza začala doručovať rozhodnutia o poplatkoch za komunálny odpad
Prostredníctvom Slovenskej pošty bude samospráva rovnako doručovať rozhodnutia na daň z nehnuteľnosti a daň za psa.
Autor TASR
Prievidza 27. marca (TASR) - Mesto Prievidza začalo v týchto dňoch s doručovaním rozhodnutí o vyrubení miestneho poplatku za komunálny odpad. Obyvatelia ich dostanú prostredníctvom Slovenskej pošty. Rozhodnutia k dani z nehnuteľnosti prídu do domácností samostatne v máji až júni. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.
Prostredníctvom Slovenskej pošty bude samospráva rovnako doručovať rozhodnutia na daň z nehnuteľnosti a daň za psa. „Daňovníci a poplatníci, ktorí majú aktivovanú na doručovanie elektronickú schránku na www.slovensko.sk, dostanú rozhodnutia do tejto schránky,“ uviedla Beňadiková.
S distribúciou rozhodnutí o poplatkoch za odpad začala radnica v týchto dňoch, doručovanie potrvá až do konca apríla. „Poplatníci môžu zaplatiť poplatok na účet mesta uvedený v rozhodnutí a pri platbách do 300 eur do pokladnice mesta v rámci pokladničných hodín. V prípade platby v pokladnici je potrebné priniesť so sebou aj rozhodnutie,“ priblížila hovorkyňa mesta.
Žiadosti o zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad môžu podľa nej poplatníci podávať až po uplynutí 90 dní nezdržiavania sa v meste, najskôr však po 1. apríli. Nové tlačivá sú dispozícii na stránke mesta v sekcii dane a poplatky.
