< sekcia Regióny
Prievidza začala s kosbou zelene, nasadí všetky dostupné kapacity
Autor TASR
Prievidza 13. apríla (TASR) - Mesto Prievidza začalo v pondelok s kosbou verejnej zelene. Na údržbu nasadí všetky dostupné kapacity, práce prispôsobí aktuálnym poveternostným podmienkam. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.
Technické služby mesta Prievidza (TSMPD) už realizovali prvé práce v niektorých lokalitách mesta v rámci zaučenia nových zamestnancov. „Kosbu budú pracovníci realizovať počas celej sezóny v závislosti od poveternostných podmienok. Práce budú vykonávať najmä počas priaznivého počasia, keď je možné využívať techniku. V daždivých dňoch môže byť kosba obmedzená z dôvodu rozmočeného terénu,“ priblížila vedúca strediska záhradníckych služieb TSMPD Silvia Masariková.
Podotkla, že vzhľadom na vysoké vyťaženie mechanizmov je potrebné počítať aj s prípadnými poruchami, ktoré bude mestská spoločnosť operatívne riešiť priamo v teréne alebo v dielni.
Na kosbu mestská firma nasadí všetky dostupné strojové aj personálne kapacity, aby bol zabezpečený plynulý priebeh údržby verejnej zelene. Reprezentačné plochy mesta bude kosiť minimálne osemkrát ročne, v závislosti od potrieb a vývoja počasia.
„V oblasti starostlivosti o dreviny bude mesto postupovať citlivo - opiľovanie stromov sa bude realizovať len v nevyhnutných prípadoch, najmä s ohľadom na obdobie hniezdenia vtáctva v mesiacoch apríl až júl,“ doplnila Masariková.
Kosbu rozdelili TSMPD do viacerých zón, určili i predpokladané termíny počas sezóny, ktorá potrvá od apríla do októbra. Harmonogram zverejnila radnica na webe mesta. „Samospráva zároveň žiada obyvateľov o ohľaduplnosť, najmä vodičov, pri presune techniky a pracovníkov v teréne,“ dodala Beňadiková.
Technické služby mesta Prievidza (TSMPD) už realizovali prvé práce v niektorých lokalitách mesta v rámci zaučenia nových zamestnancov. „Kosbu budú pracovníci realizovať počas celej sezóny v závislosti od poveternostných podmienok. Práce budú vykonávať najmä počas priaznivého počasia, keď je možné využívať techniku. V daždivých dňoch môže byť kosba obmedzená z dôvodu rozmočeného terénu,“ priblížila vedúca strediska záhradníckych služieb TSMPD Silvia Masariková.
Podotkla, že vzhľadom na vysoké vyťaženie mechanizmov je potrebné počítať aj s prípadnými poruchami, ktoré bude mestská spoločnosť operatívne riešiť priamo v teréne alebo v dielni.
Na kosbu mestská firma nasadí všetky dostupné strojové aj personálne kapacity, aby bol zabezpečený plynulý priebeh údržby verejnej zelene. Reprezentačné plochy mesta bude kosiť minimálne osemkrát ročne, v závislosti od potrieb a vývoja počasia.
„V oblasti starostlivosti o dreviny bude mesto postupovať citlivo - opiľovanie stromov sa bude realizovať len v nevyhnutných prípadoch, najmä s ohľadom na obdobie hniezdenia vtáctva v mesiacoch apríl až júl,“ doplnila Masariková.
Kosbu rozdelili TSMPD do viacerých zón, určili i predpokladané termíny počas sezóny, ktorá potrvá od apríla do októbra. Harmonogram zverejnila radnica na webe mesta. „Samospráva zároveň žiada obyvateľov o ohľaduplnosť, najmä vodičov, pri presune techniky a pracovníkov v teréne,“ dodala Beňadiková.