Prievidza začala s rekonštrukciou toaliet v kultúrnom dome v Hradci

Prievidza 12. februára (TASR) - Toalety v kultúrnom dome v prievidzskej mestskej časti Hradec prejdú obnovou. S rekonštrukčnými prácami začala vybraná firma v týchto dňoch, mesto jej zaplatí takmer 22.000 eur. Informovala o tom hovorkyňa mesta Zuzana Krajčiová.



"Stavebné práce zahŕňajú výmenu sanitárneho zariadenia a príslušenstva, zárubní a dverí, svietidiel, vodoinštalačné a elektroinštalačné práce, opravenie podlahy, stien a stropu, obklady a dlažbu, stierku a maľovanie vrátane demontáže, odvozu sutín a dodanie materiálu," konkretizovala Krajčiová. Dodávateľom prác je prievidzská spoločnosť Hebau, rekonštrukciu by mala dokončiť do 20. marca.



Primátorka Katarína Macháčková uviedla, že mesto sa snaží pri plánovaní investícií nezabúdať ani na prímestské časti, rovnako sa snaží systematicky investovať do obnovy kultúrnych domov vo všetkých mestských častiach.



"Mesto v rozpočte vyčlenilo prostriedky aj na rekonštrukciu kultúrnych domov vo Veľkej a Malej Lehôtke. Práce by mali vybraní dodávatelia realizovať ešte v prvom polroku tohto roka," avizovala Krajčiová.