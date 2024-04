Prievidza začala s výstavbou spevnených plôch na Ulici M. Rázusa

Prievidza 11. apríla (TASR) - Mesto Prievidza pokračuje s výstavbou spevnených plôch na Ulici M. Rázusa. Do druhej etapy vybudovania parkovacích miest na sídlisku Zapotôčky investuje takmer 711.000 eur, s prácami začal vybraný dodávateľ v týchto dňoch. Informovala o tom primátorka Katarína Macháčková.



Druhá etapa výstavby spevnených plôch prinesie do lokality 134 klasických státí a štyri státia pre imobilných.



"Celková predpokladaná hodnota zákazky bola 1,2 milióna eur, transparentným verejným obstarávaním sa nám cenu podarilo znížiť na takmer 711.000 eur," spomenula Macháčková. Stále ide podľa nej o najväčšiu investíciu mesta v oblasti budovania spevnených plôch a komunikácií v tomto roku.



"Projekt okrem samotnej výstavby parkovacích miest zahŕňa aj vybudovanie prístupovej miestnej komunikácie s prepájacími chodníkmi, úpravu existujúceho chodníka na bezbariérový. Ďalej vybudovanie dažďovej kanalizácie, retenčnej nádrže, verejného osvetlenia, elektrickej prípojky k prečerpávajúcej nádrži, realizáciu ochrany existujúcich inžinierskych sietí a práce súvisiace so sadovými úpravami," priblížila primátorka.



V lokalite podľa nej pribudne 108 kusov nových drevín vrátane vzrastlých stromov, kríkov na výsadbu živého plota aj trvalkových rastlín.



Dielo by mal zhotoviteľ, ktorým je spoločnosť Strabag, dokončiť do piatich mesiacov, teda do konca leta. Prvá etapa výstavby parkovacích miest na sídlisku zahŕňala vybudovanie 97 státí a súvisiacej infraštruktúry. Mesto ju dokončilo v roku 2018 a investovalo do nej viac ako 400.000 eur.