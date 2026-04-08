Prievidza začne s komplexnou obnovou líniového dopravného značenia
Práce potrvajú približne štyri až päť pracovných dní, vyžiadajú si čiastočné obmedzenia dopravy.
Autor TASR
Prievidza 8. apríla (TASR) - Samospráva Prievidze začne od stredy s komplexnou obnovou líniového dopravného značenia na území mesta. Práce potrvajú približne štyri až päť pracovných dní, vyžiadajú si čiastočné obmedzenia dopravy. Informovala o tom radnica na sociálnej sieti.
Mesto práce v piatok (10. 4.) preruší z dôvodu zvýšenej intenzity dopravy.
Radnica upozornila, že počas realizácie prác môže dôjsť k dočasným dopravným obmedzeniam. V tejto súvislosti žiada vodičov o trpezlivosť, ohľaduplnosť a zvýšenú pozornosť pri prejazde dotknutými úsekmi.
