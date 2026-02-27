< sekcia Regióny
Prievidza začne so zberom biologického odpadu zo záhrad
BRO bude samospráva zbierať od 2. marca do 30. novembra raz týždenne v rovnaký deň, ako sa zabezpečuje vývoz nádoby na zmesový komunálny odpad.
Autor TASR
Prievidza 27. februára (TASR) - Obyvatelia Prievidze budú môcť opäť po zimnej prestávke využiť vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad (BRO) zo záhrad rodinných domov. S vývozom začne samospráva budúci týždeň, rovnako začne označovať nádoby čipom za účelom ich evidencie. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.
BRO bude samospráva zbierať od 2. marca do 30. novembra raz týždenne v rovnaký deň, ako sa zabezpečuje vývoz nádoby na zmesový komunálny odpad. „Počas marca bude mesto zároveň zabezpečovať čipovanie nádob na BRO, a to výlučne z dôvodu ich evidencie v systéme. Ide o administratívne opatrenie, ktorého cieľom je sprehľadnenie a zefektívnenie evidencie nádob,“ povedala referentka pre komunálne odpadové hospodárstvo Monika Majdanová. Radnica v tejto súvislosti podľa nej žiada obyvateľov, aby svoje nádoby na BRO sprístupnili na čipovanie.
Zber BRO zo záhrad rodinných domov zabezpečuje mestská spoločnosť Prievidzské odpadové hospodárstvo formou vývozu 120-litrovej nádoby. Tú dostane domácnosť na základe podania žiadosti na oddelenie výstavby a životného prostredia mestského úradu.
„Nádoba na BRO je hnedej farby a je do nej povolené ukladať výlučne kvety, trávu, lístie, drevný odpad zo strihania, orezávania krovín a stromov, vypletú burinu, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zeleninu, piliny, drevnú štiepku, hobliny, drevný popol,“ pripomenula Beňadiková.
V prípade, ak podľa nej majú obyvatelia viac odpadu, môžu ho po predložení dokladu totožnosti odovzdať v kompostárni na Garážovej ulici.
