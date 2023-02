Prievidza založí obchodnú spoločnosť Prievidzské odpadové hospodárstvo

Prievidza 27. februára (TASR) - Mesto Prievidza si zabezpečí časť odpadového hospodárstva vo vlastnej réžii, a to cez novú obchodnú firmu. Hlavným predmetom podnikania spoločnosti Prievidzské odpadové hospodárstvo (POH) bude nakladanie s komunálnym odpadom, jej založenie odobrili mestskí poslanci na svojom rokovaní v pondelok.



"Založením POH samospráva reaguje na analýzu odpadového hospodárstva, ktorá poukázala na skutočnosť, že pre mesto je výhodné mať vlastnú odpadovú spoločnosť," uviedol vedúci právnej kancelárie mesta Róbert Pietrik.



Mestská spoločnosť by podľa neho mala služby robiť minimálne lacnejšie a predpoklad je, že aj kvalitnejšie. "Hlavne by mohla byť operatívnejšia, operatívnejšie vnímať potreby obyvateľov a sledovať legislatívu, ktorá je dosť kreatívna," doplnil.



Novozaložená mestská obchodná spoločnosť bude mať na začiatku na starosti kompostáreň, zber a zvoz kuchynského odpadu i zeleného odpadu, ozrejmil Pietrik.



Radnica podľa neho pôvodne počítala, že POH začne fungovať od 1. januára budúceho roka, je však možné, že to bude i skôr, minimálne čo sa týka kompostárne. "POH bude mať v správe i majetok, buď formou nájomnej alebo komisionárskej zmluvy, v rámci ktorej bude spravovať zariadenia na kompostovanie i prevádzku kompostárne," vysvetlil.



Konateľom POH so základným imaním vo výške 5000 eur bude Pietrik, vo valnom zhromaždení bude primátorka Katarína Macháčková, v dozornej rade bude pôsobiť trojica poslancov - viceprimátor Norbert Turanovič, Ján Kuchárik a Július Gális. Jediným spoločníkom bude mesto Prievidza.



Samospráva nevylúčila, že POH by do budúcnosti mohla mať na starosti i zber a nakladanie s komunálnym odpadom. "Z analýzy vyplynulo, že do budúcna je zámerom a cieľom, aby sme mali kompletné odpadové hospodárstvo, teda aj zvoz klasického komunálneho odpadu. Nie je to však úplne jednoduché, keďže je to extrémne finančne náročné vzhľadom i na to, že od 1. januára 2024 sa má zaviesť mechanická úprava odpadu, ktorá značne zaťaží samosprávy," skonštatoval Pietrik.