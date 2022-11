Prievidza zamestnala odborníka, pomôže pri energetických opatreniach

Prievidza 16. novembra (TASR) - Prievidzskej samospráve a mestským organizáciám bude pomáhať pri zmierňovaní dosahov energetickej krízy odborník z oblasti energií. Zamestnalo ho na čiastočný úväzok. Ide o jeho z opatrení, ktoré mesto zaviedlo s cieľom znížiť náklady na energie.



"Mesto už v predchádzajúcom období pred krízou realizovalo mnohé kroky na zníženie energetickej náročnosti mnohých budov vo svojom vlastníctve, pretože energie boli vždy veľkou položkou," spomenula primátorka Katarína Macháčková.



Aktuálna situácia je podľa nej extrémne vážna, preto samospráva hľadala ďalšie opatrenia, ktoré sa môžu rozdeliť do dvoch úrovní. Ide o opatrenia technického a personálneho charakteru. "Aby mala realizácia opatrení svoj zmysel, odbornosť a neboli to len náhodné zrealizované veci, rozhodli sme sa prijať na čiastočný pracovný úväzok energetika, ktorý bude spolupracovať nielen s mestom, ale i mestskými spoločnosťami," ozrejmila.



Úlohou zamestnanca bude podľa primátorky jednak zmonitorovať stav, nájsť rezervy, kde by mesto mohlo ušetriť, a navrhnúť opatrenia na šetrenie energií. Skontroluje tiež jednotlivé technické zariadenia. "Veľmi dôležité je, že bude spolupracovať aj s naším investičným oddelením a už do budúcna, keď budeme realizovať nejaké investičné zámery, bude odporúčať riešenia do projektových dokumentácií, aby boli energeticky čo najefektívnejšie a priniesli očakávané úspory," priblížila Macháčková. Energetik podľa nej bude následne aj kontrolovať výsledky opatrení a až potom bude mesto vedieť kvantifikovať konkrétne úspory, ktoré prinesú.



Ďalším z opatrení personálneho charakteru boli i príkazné listy vo vzťahu k zamestnancom, ako sa majú správať na pracovisku, akým spôsobom majú nakladať s využívaním energií, dodala primátorka.



Samospráva rovnako pristúpila k vypínaniu osvetlenia pamiatok počas nočného obdobia, v obmedzenej miere bude i vianočná výzdoba, šetriť bude aj v prípade mobilnej ľadovej plochy, ktorá túto sezónu na Námestí slobody nebude. Mesto tiež znížilo teplotu v miestnostiach, ale v miere stanovenej vyhláškou. Ďalším z opatrení sú fotobunky osvetlenia spoločných priestorov, chodieb, schodíšť inštalácia fotovoltického zariadenia s výkonom desiatich kilowattov na administratívnej budove Správy majetku mesta Prievidza.