V Prievidzi pripravili grátis tržnicu oblečenia

Prievidza 13. októbra (TASR) - Grátis tržnicu oblečenia, topánok či hračiek pre ľudí v núdzi či sociálne slabších pripravili vo štvrtok zamestnanci trojice inštitúcií v Prievidzi. Aktivitou chceli úradníci tamojšieho okresného úradu, úradu práce, sociálnych vecí a rodiny i Hornonitrianskeho múzea poukázať i na to, že nie sú len tí, ktorí rozdávajú pečiatky.



Oblečenie pre seba i pre vnuka si na tržnici vybrala podľa svojich slov Dagmar. "Keď som prišla do práce, dopočula som sa o tejto možnosti. Myslím, že je to dobrá myšlienka, veľa ľudí ju ocení. Podobné akcie je potrebné robiť. Pokiaľ sú veci zánovné a je škoda ich vyhodiť, druhým určite pomôžu," povedala Dagmar.



S myšlienkou zorganizovať grátis tržnicu oblečenia prišla supervízorka Okresného úradu v Prievidzi Katarína Ivaničová. "Pracujem s ľuďmi a vnímam situáciu, ktorá je okolo nás. Textil vie byť často odpadom, s ktorým si možno nevieme rady. Mnohokrát sú to veci, ktoré sú kvalitné a dajú sa ešte použiť. Máme i občanov, ktorí si nemôžu dovoliť kupovať stále nové veci," načrtla Ivaničová.



Úradníci preto podľa nej oslovili s myšlienkou i svojich "susedov", pracovníkov úradu práce i múzea, aby mali viac vecí. Pracovníci zbierali oblečenie či hračky počas celého týždňa, do zbierky sa podľa Ivaničovej zapojili i mamy s deťmi, ktoré si všimli oznámenie o organizovaní aktivity.



Bohatú skúsenosť s organizovaním podobných aktivít, no nie v tomto väčšom rozsahu, má prievidzský úrad práce, podotkla riaditeľka tamojšieho odboru sociálnych vecí a rodiny Katarína Titková. "Naša klientela na orgánoch sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately a hlavne deti sa tešia pre nás z obyčajných vecí. Mať novú tašku, farebnú, s nejakým moderným symbolom je pre nich nepredstaviteľné," poznamenala Titková.



"Tržnicu využili i ľudia, ktorí to naozaj potrebujú a poslali ich z úradu práce. Zvyšnú časť vyzbieraných vecí, ktorá nám ostane, by sme chceli dať na charitu na Košovskej ceste. Myslím, že tam si svojich majiteľov nájdu," doplnila Ivaničová.



Bazár nie je podľa nej prvou akciou, ktorú zamestnanci pre občanov pripravili. "Chceli by sme ňou ukázať, že úradníci nie sú stroje, ľudia, ktorí majú v jednej ruke šálku kávy a v druhej pečiatku, ale vedia sa zapojiť do podobných akcií, či už je to charitatívna zbierka alebo iná aktivita," dodala.