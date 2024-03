Zápis detí do prvého ročníka ZŠ v Prievidzi bude 24. apríla

Prievidza 27. marca (TASR) - Zápis detí do prvého ročníka základných škôl (ZŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza na školský rok 2024/2025 bude 24. apríla. Informovalo o tom mesto na svojej webovej stránke.



Rodičia budú môcť deti zapísať od 8.00 h do 17.00 h v priestoroch jednotlivých ZŠ a ZŠ s materskou školou. Ide o ZŠ s MŠ na Ulici P. Dobšinského, ZŠ na Ulici energetikov, ZŠ na Rastislavovej ulici, ZŠ s MŠ na Malonecpalskej ulici, ZŠ na Mariánskej ulici a ZŠ na Ulici S. Chalupku. Radnica na webe mesta zverejnila i jednotlivé kontaktné údaje škôl.



Na plnenie povinnej školskej dochádzky je povinný rodič zapísať dieťa, ktoré do 31. augusta dovŕši šiesty rok veku. Žiak plní povinnú školskú dochádzku v ZŠ v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt, ak mu rodič alebo zákonný zástupca nevyberie inú školu.



O prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie rozhodne riaditeľ školy do 15. júna.