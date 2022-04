V Prievidzi bude zápis do prvého ročníka ZŠ koncom apríla

Prievidza 11. apríla (TASR) - Zápis detí do prvého ročníka základných škôl (ZŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza bude 27. apríla v priestoroch jednotlivých škôl. Informoval o tom hovorca mesta Michal Ďureje.



Rodičia budú môcť v tento deň svoje deti zapísať od 8.00 do 17.00 h, priniesť si so sebou musia občiansky preukaz a rodný list dieťaťa. Do prvého ročníka nastúpia v septembri deti, ktoré do 31. augusta dovŕšili šesť rokov.



Žiak plní povinnú školskú dochádzku v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt, ak mu rodič nevyberie inú školu. Obvody v meste stanovuje príslušné všeobecne záväzné nariadenie.



Bližšie informácie o podmienkach zápisu nájdu rodičia na stránkach jednotlivých ZŠ, prípadne na internetovej stránke mesta.