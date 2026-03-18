< sekcia Regióny
Prievidza: Zápis do prvého ročníka základných škôl bude koncom apríla
Po novom rodičia podajú jednu prihlášku na viacero škôl podľa svojej preferencie, dokumenty tak nemusia nosiť na každú školu osobitne.
Autor TASR
Prievidza 18. marca (TASR) - Zápis do prvého ročníka a úvodného ročníka základných škôl (ZŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza sa pre školský rok 2026/2027 uskutoční 29. apríla. Prihlášky tento rok podávajú rodičia elektronicky. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.
„Elektronické prihlášky sú tento rok novinkou v rámci celého Slovenska. Rodičov by sme však chceli uistiť, že sa nemusia obávať. Postup je jednoduchý a ak by mali s podaním prihlášky akýkoľvek problém, v deň zápisu im priamo v školách pomôžu poverení zamestnanci,“ vysvetlila vedúca odboru školstva mestského úradu Beata Révayová.
Beňadiková priblížila, že po novom rodičia podajú jednu prihlášku na viacero škôl podľa svojej preferencie, dokumenty tak nemusia nosiť na každú školu osobitne. „Údaje sa automaticky overujú v registroch, takže netreba dokladať viaceré dokumenty, prílohy stačí priložiť len raz,“ doplnila.
Rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa je v zmysle školského zákona povinný zapísať do prvého alebo úvodného ročníka ZŠ dieťa, ktoré k 31. augustu 2026 dovŕši šesť rokov veku a má trvalý pobyt na území SR. „Táto povinnosť sa vzťahuje na všetky šesťročné deti bez ohľadu na to, či dosiahli alebo nedosiahli školskú spôsobilosť,“ podotkla Beňadiková.
Elektronické podanie prihlášok do ZŠ je podľa nej možné zadať po registrácii, podanie elektronickej prihlášky bude možné od 1. apríla. „Rodič s dieťaťom príde fyzicky na zápis do ZŠ na základe vopred elektronicky podanej prihlášky. Ak elektronické podanie prihlášky zlyhalo, je nutné, aby rodič v deň zápisu fyzicky prišiel aj s dieťaťom do vybranej ZŠ a informoval o uvedenom pedagogických zamestnancov vykonávajúcich zápis, tí zabezpečia podanie prihlášky,“ priblížila hovorkyňa mesta.
Úvodný ročník pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou zriadi od budúceho školského roka ZŠ s Materskou školou na Ulici P. Dobšinského. Jeho vytvorením sleduje pomoc žiakom, ktorí nie sú pripravení na štandardný prvý ročník z dôvodu špecifických potrieb. Úvodný ročník sa nebude zarátavať do povinnej školskej dochádzky. Bude ho navštevovať znížený počet detí, bude ich tam môcť byť maximálne desať. Pre to, aby bolo dieťa doň zaradené, je potrebné, aby malo absolvované pedagogicko-psychologické vyšetrenie.
Zápis do prvého ročníka a úvodného ročníka sa uskutoční 29. apríla od 8.00 h do 17.00 h v priestoroch jednotlivých ZŠ.
