Nepremeškajte: Zápis na ZŠ v Prievidzi bude poslednú aprílovú stredu

Prievidza 7. marca (TASR) - Zápis detí do prvého ročníka základných škôl (ZŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza bude v poslednú aprílovú stredu, na predprimárne vzdelávanie prvý májový týždeň. Vyplýva to z príslušných všeobecne záväzných nariadení (VZN), ktoré na svojom rokovaní koncom februára schválili mestskí poslanci.



Rodičia budú mať oproti tomuto školskému roku na výber o jednu ZŠ menej. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR totiž vyradilo ZŠ na Ulici P. J. Šafárika k 31. augustu tohto roka zo siete škôl a školských zariadení. Návrh na vyradenie školy schválili mestskí poslanci ešte vlani v decembri, radnica ho odôvodnila podhodnoteným normatívom na žiaka zo strany štátu, demografickým vývojom aj ekonomickou náročnosťou prevádzky. Žiakov navrhla presunúť do ZŠ na Ulici P. Dobšinského, ktorá má dostatočné priestorové kapacity.



"Schválením VZN o zrušení ZŠ Šafárika mestu vznikla povinnosť určiť školský obvod pre ulice patriace do školského obvodu zrušenej ZŠ," ozrejmila radnica v dôvodovej správe miestnej normy o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky a stanovení školských obvodov pre ZŠ v meste Prievidza. Väčšinu ulíc v rámci obvodu ZŠ Šafárika v nadväznosti na nové VZN presunula do obvodu ZŠ Dobšinského.



VZN, ktorým určuje miesto a termín podávania žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie a stanovujú sa spádové MŠ v meste, reaguje samospráva i na avizovanú novelu školského zákona z dielne rezortu školstva. Tá počíta so zavedením právneho nároku na miesto v MŠ pre deti od troch rokov. Mesto preto pristúpilo k prerozdeleniu niektorých ulíc jednotlivých spádov tak, aby zabezpečilo rovnomerné prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie.



Úpravu spádových MŠ radnica odôvodnila viacročnou skúsenosťou, že niektoré škôlky sú opakovane pod náporom žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v dôsledku sústredenia mladých rodín s malými deťmi v rovnakej lokalite. "Z kapacitných možností nie je možné všetkým žiadostiam vyhovieť a všetky deti prijať do požadovanej MŠ," ozrejmila samospráva.



Mesto je v súčasnosti zriaďovateľom siedmich ZŠ a 11 MŠ.