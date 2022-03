Zariadenie pre seniorov v Prievidzi splnilo väčšinu opatrení z kontrol

Prievidza 5. marca (TASR) - Zariadenie pre seniorov (ZpS) v Prievidzi splnilo viaceré opatrenia, ktoré mu v predchádzajúcom období uložili kompetentné orgány v rámci ich kontrol ešte z roku 2020. Uviedol to na rokovaní mestského zastupiteľstva tento týždeň riaditeľ zariadenia Richard Fodor.



"Opatrenia, ktoré vzišli z kontrol, sa ZpS snaží plniť od začiatku ich uloženia. Niektoré sú splnené, niektoré v plnení. Jedno nie je splnené, ale máme tam iný návrh riešenia paliatívnej starostlivosti," povedal Fodor.



ZpS malo podľa neho pripravené opatrenia na odstránenie nedostatkov, na ktoré poukázali kontroly ešte pred samotným šetrením. "Krátkodobé plánovanie v sociálnych službách však trvá dva až tri roky, keď kontrola prišla, riaditeľom som bol polroka. Veľa sme mali toho pripravené v zásuvkách, takže pokračujeme len s tým, čo sme začali. Umocnil to ešte audit, ktorý to ešte trochu rozšíril," doplnil s tým, že zariadenie je spokojné s plnením opatrení.



Časť ZpS na Ulici J. Okáľa plánuje mesto zrekonštruovať, aby spĺňala podmienky debarierizácie. "Mesto dalo spracovať projekt tak, aby zariadenie spĺňalo všeobecné podmienky pre telesne postihnutých klientov. S rekonštrukciou by sa malo začať v máji a do decembra by sme ju mali mať ukončenú," konkretizoval Fodor.



Fodor sa rozhodol vzdať funkcie riaditeľa ZpS, a to zo zdravotných dôvodov. V zariadení pracoval desať rokov, na jeho čele stál od roku 2018.



Prievidzské ZpS sa malo v minulosti na základe kontrol Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Trenčianskeho samosprávneho kraja i Úradu komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím dopustiť pri starostlivosti o klientov viacerých porušení zákonov. V zariadení malo podľa medializovaných informácií dôjsť aj k týraniu klientov, to sa vyšetrovaním polície nepotvrdilo. Trestné stíhanie v tejto veci zastavili policajti ešte vlani.