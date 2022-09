Prievidza zatiaľ nepočíta s obmedzením prevádzky športovísk

Prievidza 30. septembra (TASR) - Mesto Prievidza nepočíta do konca roka s obmedzením prevádzky veľkých športovísk, akými sú športová hala, plaváreň a zimný štadión. Na energetickú krízu zareagovalo viacerými opatreniami už skôr, ďalšie realizuje v súčasnosti. Pre TASR to uviedol hovorca mesta Michal Ďureje.



"V Prievidzi sme opatrenia prezieravo realizovali už v minulosti. Napríklad sme sa sústredili na znižovanie energetickej náročnosti budov, zateplili sme viaceré materské školy, zmodernizovali sme verejné osvetlenie cez EPC projekt (model na zlepšenie energetickej efektívnosti, pri ktorom sa spláca investícia z garantovaných úspor elektrickej energie, pozn. TASR)," načrtol Ďureje. Reguláciou verejného osvetlenia pomocou EPC samospráva podľa neho dokázala ušetriť 1,2 milióna eur od roku 2012.



"Okrem toho sme sa zamerali na výmenu svetelných bodov na verejnom osvetlení za úsporné LED svietidlá. Inštalovali sme úsporné osvetlenie v športovej hale i na zimnom štadióne. Do konca roka dokončíme výmenu úsporného osvetlenia v šatniach na zimnom štadióne," priblížil hovorca mesta.



K výmene žiariviek za úsporné LED trubice pristúpilo mesto podľa neho aj v budovách mestských spoločností, kde rovnako znížilo počet svetelných bodov. V priemyselnom parku tiež zamenilo svietidlá verejného osvetlenia 120-wattových výbojok za LED s výkonom 40 wattov.



"Samospráva tiež v súčasnom období inštaluje fotobunky osvetlenia spoločných priestorov, chodieb, schodíšť a realizuje inštaláciu fotovoltického zariadenia s výkonom desať kilowattov na administratívnej budove Správy majetku mesta Prievidza," ozrejmil Ďureje.



Radnica pristúpila i k úsporným opatreniam v podobe temperovania teploty v budovách. Nastavila čas vykurovania a ohrevu teplej úžitkovej vody a čas útlmu. Rovnako znížila teplotu na minimálnu hladinu v miestnostiach, v ktorých trvale nepracujú zamestnanci, ako sú archívy, sklady, pivničné priestory, chodby, schodiská. Vo vykurovaných miestnostiach, kde sa trvale zdržujú zamestnanci, ako sú kancelárie, nastavila termostatické hlavice radiátorov na 20 až 21 stupňov Celzia.



"Do konca roka mesto nepočíta s obmedzením prevádzky športovísk. Ak sa ustáli situácia s rastom cien energií, potom s obmedzovaním športovísk nepočítame ani do budúcna. Na strane druhej nevieme predpovedať ďalší rast cien energií v roku 2023 a práve od rastu cien energií sa budú odvíjať ďalšie rozhodnutia v budúcnosti," dodal Ďureje.