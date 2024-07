Prievidza zavádza zber použitých olejov a tukov

Prievidza 6. júla (TASR) - Mesto Prievidza od júla zavádza zber použitých olejov a tukov z domácností. Povinnosť mu vyplýva zo zákona, opatrením sleduje sleduje i ochranu životného prostredia. Informovala o tom hovorkyňa mesta Zuzana Krajčiová.



"Jedlý olej po využití v domácnostiach obyvatelia vylievajú vo väčšine prípadov do odpadových systémov, čo so sebou nesie množstvo negatív nielen pre životné prostredie," poznamenala Krajčiová.



Medzi hlavné negatíva patrí podľa nej upchávanie odpadových rúr v domácnosti, ako aj v rámci kanalizácie a znížená kvalita odpadových vôd. "Vďaka triedenému zberu sa naopak znížia náklady na servis a údržbu kanalizačných sietí a zároveň sa znížia náklady na skládky odpadu," skonštatovala.



Do triedeného odpadu patria všetky jedlé oleje a tuky, ktoré obyvatelia doma používajú pri príprave jedla. "Použité oleje a tuky stačí zliať do akejkoľvek PET fľaše, ktorú sú doma zvyknutí triediť. Plnú a dobre uzavretú PET fľašu odnesú do najbližšej označenej zbernej nádoby na triedenie oleja," popísala hovorkyňa mesta.



Vo vytypovaných stojiskách samospráva rozmiestni zberné nádoby čiernej farby s oranžovým vekom s objemom 240 litrov. Ich konkrétne umiestnenie si obyvatelia môžu pozrieť na webovej stránke mesta Prievidza, prípadne na internetovej stránke triedimolej.sk alebo sa môžu informovať priamo na meste.