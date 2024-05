Prievidza zavedie v jasliach aj možnosť poldennej dochádzky

Prievidza 2. mája (TASR) - Mesto Prievidza začalo od marca tohto roka poskytovať novú sociálnu službu v podobe jaslí. Od júna zavedie možnosť poldennej dochádzky a zľavu na ďalšieho súrodenca. Zmeny v poskytovaní služieb v zariadení starostlivosti pre deti do troch rokov veku schválili mestskí poslanci v rámci príslušného všeobecne záväzného nariadenia na svojom rokovaní tento týždeň.



"Návrh reflektuje na požiadavky obyvateľov, ktorí prejavili záujem aj o poldennú starostlivosť. Preto od júna plánujeme zaviesť túto možnosť za poplatok 200 eur za mesiac. Zároveň by sme chceli vyjsť v ústrety rodičom dvojčiat, ktorí nedokážu pokryť poplatok na dve deti z rodičovského príspevku. Preto by suma na druhého a každého ďalšieho súrodenca bola 100 eur na mesiac," popísala dôvody zmien vedúca sociálneho oddelenia mestského úradu Jana Javorčeková.



Mestské jasle sú umiestnené v samostatnom pavilóne v areáli materskej školy na Ulici A. Mišúta. Objekt je koncipovaný ako bezbariérový a pozostáva z dvoch oddelení, z ktorých každé disponuje šatňou, herňou a spálňou s celkovou kapacitou 20 detí. Súčasťou objektu sú sociálne zariadenia vybavené okrem umývadiel a toaliet aj sprchou a prebaľovacím pultom. Pri vstupe je samostatná miestnosť na uloženie kočíkov. Zmien sa dočkalo aj detské ihrisko, ktoré sa rozšírilo o nové herné prvky a novú výsadbu. Poplatok za celodennú starostlivosť mesto stanovilo na 375 eur za mesiac.



Zariadenie má stále voľnú kapacitu a prijíma deti počas celého roka.